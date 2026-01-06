Une démo de Dragon Quest VII Reimagined s’annonce pour le 7 janvier, disponible sur toutes les plateformes

Clairement un des temps forts de ce début d’année, Dragon Quest VII Reimagined se chargera en février de… « réimaginer » un épisode particulièrement apprécié, et dont le remake sur 3DS fut déjà de très bonne qualité. Parmi les enjeux de cette nouvelle version, un travail sur le rythme et la narration, passant notamment par le fait de couper du contenu initial. Et s’il faut attendre la sortie du jeu pour mesurer précisément l’impact de ce remaniement, Square Enix souhaite nous livrer un premier aperçu de sa refonte. Une démo va effectivement être disponible très bientôt pour plonger tranquillement dedans.

Jaquette de Dragon Quest VII Reimagined
Dragon Quest VII Reimagined
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2

Date de sortie : 05/02/2026

