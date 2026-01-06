Une démo de Dragon Quest VII Reimagined s’annonce pour le 7 janvier, disponible sur toutes les plateformes
Clairement un des temps forts de ce début d’année, Dragon Quest VII Reimagined se chargera en février de… « réimaginer » un épisode particulièrement apprécié, et dont le remake sur 3DS fut déjà de très bonne qualité. Parmi les enjeux de cette nouvelle version, un travail sur le rythme et la narration, passant notamment par le fait de couper du contenu initial. Et s’il faut attendre la sortie du jeu pour mesurer précisément l’impact de ce remaniement, Square Enix souhaite nous livrer un premier aperçu de sa refonte. Une démo va effectivement être disponible très bientôt pour plonger tranquillement dedans.
Une progression conservée pour le jeu complet
Les récents remakes des trois premiers épisodes de Dragon Quest ont su démontrer un certain savoir-faire de Square Enix pour remettre efficacement sur le devant de la scène un pan moins connu de la licence. Mais le cas Dragon Quest VII Reimagined joue sur un tableau différent, en proposant une revisite autant graphique que structurelle, laissant par ailleurs de côté la HD-2D pour une modélisation 3D façon diorama aux personnages frôlant le chibi.
La curiosité est donc plutôt palpable et l’annonce d’une démo est particulièrement bienvenue. Pour l’accompagner, la cinématique d’ouverture a été diffusée sur les réseaux, montrant ses personnages en action, le tout couvert par le thème principal emblématique de la saga.
Plusieurs bonnes nouvelles au sujet de cette démo sont à noter. Outre son évidente gratuité, il ne faudra pas attendre longtemps puisqu’elle se rendra accessible le 8 janvier, et ce sur toutes les plateformes concernées par la sortie du jeu. Ensuite, la progression que vous aurez accumulée durant votre session sera conservable pour le jeu complet. À cela s’ajoute un costume « Day Off Dress » pour Maribel, qui rejoindra votre garde-robe si vous jouez à cette démo.
Dragon Quest VII Reimagined débarquera le 5 février sur PC (via Steam et Microsoft Store), PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 et Switch. N’hésitez pas à aller consulter notre preview réalisée en novembre pour davantage de précisions sur le jeu.
Date de sortie : 05/02/2026