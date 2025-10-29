Test Dragon Quest I & II HD-2D Remake – Une conclusion héroïque ?

8.5

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Dragon Quest I & II HD-2D Remake
Dragon Quest I & II HD-2D Remake
pc
ps5
xbox series
switch

Date de sortie : 30/10/2025

  • Direction artistique sublime en HD-2D
  • Se battre en solo dans DQI est interessant
  • Une narration plus prenante dans DQII
  • Le respect des opus originaux
  • Des ajouts de contenu non négligeable
  • La bande-son orchestrale
  • Des tas d'éléments de confort pour le rendre accessible
  • Quelques mécaniques inévitablement datées
  • Combats parfois frustrants dans DQI
  • Des musiques qui se répètent un peu trop dans DQI
  • Quelques phases de grinding inévitables
Avec Dragon Quest I & II HD-2D Remake, Square Enix signe une conclusion magistrale à la trilogie d’Erdrick. Ces deux remakes, portés par la Team Asano, s’inscrivent dans la droite lignée du superbe travail effectué sur Dragon Quest III HD-2D Remake. Le premier volet séduit par sa simplicité et son charme rétro remis au goût du jour, tandis que le second enrichit l’expérience grâce à une narration plus développée, un trio attachant et une meilleure dynamique de combat. Certes, quelques mécaniques datées, des pics de difficulté et une certaine redondance musicale viennent ternir le tableau, mais difficile de bouder le plaisir de redécouvrir ces classiques sous un si bel écrin visuel et sonore.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

