Test Dragon Quest VII Reimagined – La version définitive d’un épisode aussi fascinant qu’imparfait

Jaquette de Dragon Quest VII Reimagined
Dragon Quest VII Reimagined
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2

Date de sortie : 05/02/2026

  • Refonte du rythme enfin plus digeste
  • Un contenu généreux malgré tout
  • Direction artistique originale et très réussie
  • Nouveau système de double vocation riche et stratégique
  • Les nombreux éléments de confort
  • Histoires souvent marquantes et surprenantes
  • Début de jeu un peu poussif
  • Un casting principal peu mis en valeur
  • Des coupures narratives parfois bizarres
8

En resserrant considérablement son rythme, en modernisant ses mécaniques et en assumant une direction artistique audacieuse, Square Enix parvient à rendre plus accessible un JRPG autrefois réservé aux plus endurants. Tout n’est pas parfaitement lissé, et certaines longueurs ou maladresses narratives subsistent malgré les coupes, mais l’essentiel est là. Nous avons une aventure singulière, généreuse et parfois étonnamment sombre, qui ose raconter son monde par fragments. Grâce à ses nombreux ajustements de confort, à son nouveau système de vocations et à une réalisation soignée, Dragon Quest VII Reimagined réussit à préserver l’ADN de l’original tout en offrant une proposition beaucoup plus digeste. De quoi ravir les fans de longue date tout en offrant une porte d’entrée crédible aux nouveaux venus en attendant, toujours avec impatience, Dragon Quest XII.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

