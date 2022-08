Dragon Ball: The Breakers, où le précommander au meilleur prix ?

Les fans de Dragon Ball n’ont eu droit qu’à des jeux de combats dernièrement, et si Xenoverse 2 et à plus forte raison Dragon Ball FighterZ étaient très réussis, la baston restait au coeur du sujet. Après tout, rien d’inhabituel pour un jeu Dragon Ball, mais Bandai Namco a enfin décidé de changer un peu les choses avec Dragon Ball: The Breakers, qui s’inspire largement des jeux de survie au gameplay asymétrique, à l’image du fameux Dead by Daylight. Le titre a récemment été présenté plus en détails lors de la Comic-Con, et les précommandes sont désormais ouvertes.

Où précommander Dragon Ball: The Breakers ?

Puisque l’on sait maintenant quand Dragon Ball: The Breakers arrivera chez nous, on peut réserver notre exemplaire du jeu sur différentes boutiques en ligne, comme sur Amazon et Switch.

On remarque que le jeu est vendu dans une édition spéciale (qui contient des bonus in-game) à un prix nettement moins élevé que d’autres productions plus coûteuses. Vous la trouverez donc facilement autour de 29,99 €. L’édition collector du jeu est quant à elle réservée au Bandai Namco Store, pour le prix de 79,99 €.

Amazon

Fnac

Bandai Namco Store

Dragon Ball: The Breakers sera disponible le 14 octobre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.