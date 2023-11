PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de novembre 2023

Après un mois d’octobre 2023 relativement convaincant, Sony propose de nouveaux jeux pour les abonnés PlayStation Plus. Avec du jeu solo, du jeu multijoueur et de l’expérience coopérative, il y a en pour tous les goûts. On vous propose une présentation vidéo des jeux PlayStation Plus de novembre 2023 histoire de savoir lesquels prendre.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de novembre 2023 ?

Voici les jeux PS Plus disponibles en novembre 2023 pour le palier Essential :

Ils seront disponibles au téléchargement ce mardi 7 novembre 2023 dans la journée.

Mafia II: Definitive Edition

Mafia II est un jeu de tir à la troisième personne développé par 2K Czech, faisant suite au premier épisode sorti en 2002. Cette fois-ci, l’histoire prend place dans la ville fictive d’Empire Bay, inspirée de New York ainsi que de San Fransisco. Vous incarnez le personnage de Vito Scaletta à la fois dans son expérience de la seconde guerre mondiale puis de son retour et son intégration au sein de la pègre locale. Une Definitive Edition est sorti en 2020, proposant de meilleurs graphismes et l’intégralité des contenus additionnels – Lire le test de Mafia II Definitive Edition.

Dragon Ball: The Breakers

Dragon Ball: The Breakers est un nouveau jeu de la série Dragon Ball à ceci près que ce dernier propose une formule particulière pour la licence. Ce titre multijoueur asymétrique propose d’incarner un vilain iconique de la série tel que Cell ou un des rescapés cherchant désespérément à ne pas se faire attraper. Totalement dénués de superpouvoir, ces derniers devront mettre à profit les différents objets sur la carte afin de se défendre du mieux qu’ils peuvent contre la menace et s’en tirer en un seul morceau.

Aliens: Fireteam Elite

Aliens: Fireteam est un jeu de tir en vue à la troisième personne qui reprend les codes de l’univers aliens pour proposer un TPS mêlant action et horreur. Le titre est jouable en coopération jusqu’à trois joueurs et permet d’avoir accès jusqu’à cinq classes différentes pour combattre une vingtaine de types d’ennemis, dont onze espèces de Xenomorphes. De nombreuses armes différentes sont également à disposition pour vaincre les ennemis. – Lire le test de Aliens: Fireteam Elite.