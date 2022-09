Dragon Ball The Breakers : Buu vient terrasser l’humanité dans un nouveau trailer

Tandis que Dragon Ball Z Kakarot prépare son arrivée sur PS5 et Xbox Series, Dragon Ball The Breakers profite du Tokyo Game Show pour compléter son casting. Ce jeu Dragon Ball façon Dead by Daylight (plus ou moins) nous avait déjà présenté Freezer et Cell, et c’est donc tout naturellement que l’on découvre maintenant le célèbre Buu, dernière antagoniste de Dragon Ball Z, qui promet de donner quelques sueurs froides aux survivants.

Buu vient casser la graine

Comme ses compères Freezer et Cell, Buu passera par plusieurs transformations au cours de sa traque, et on ira même faire un tour à l’intérieur de son estomac pour libérer sa dernière forme, comme dans le manga. Lors de la sortie du jeu, ces trois personnages seront donc à priori les seuls vilains disponibles.

On découvre aussi un nouveau survivant, le Fermier, qui fera bien ce qu’il peut pour ralentir la progression du méchant iconique. Il sera visiblement armé d’un fusil à pompe, qui ne devrait pas vraiment être utile, puisqu’on ne le voit pas l’utiliser dans ce trailer.

Dragon Ball: The Breakers sera disponible le 14 octobre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.