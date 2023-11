PlayStation Plus : Voici les jeux du mois de novembre pour l’abonnement Essential

Quels jeux PS Plus en novembre 2023 ?

Cette fois-ci, la sélection n’a fuité que très peu de temps avant l’annonce officielle de Sony, ce qui nous permet d’avoir quelques surprises. L’un d’eux devrait au moins vous plaire puisqu’il fait suite à un titre déjà proposé sur le PS PLUS Essential. On veut bien sûr parler de Mafia II. Les fans peuvent également profiter d’un Dead by Daylight sauce DBZ. D’ailleurs, le jeu vient d’ajouter un nouveau méchant, le Broly de Dragon Ball Super.

Voici la liste des jeux offerts en novembre sur le PlayStation Plus Essentials :

Que pensez-vous de cette sélection ? Pour ce qui est des jeux du PlayStation Extra et Premium, il faudra attendre encore quelques jours, en milieu de mois prochain.

Quand seront disponibles les jeux PS Plus ?

Comme toujours, il faut patienter quelques jours avant de pouvoir jouer : les jeux de ce mois-ci seront disponibles le 7 novembre prochain dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.