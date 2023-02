Dragon Ball: The Breakers s’offre une saison 2 qui met à l’honneur Vegeta

Même avec la forte aura de la licence Dragon Ball, Dragon Ball: The Breakers n’aura pas su rester dans toutes les têtes et quelques mois après sa sortie, on doit bien avoue qu’il avait totalement disparu de nos (dragon) radars. Ce jeu multijoueur asymétrique à la sauce Dead by Daylight continue pourtant d’être mis à jour par Bandai Namco, qui y croit assez pour lui offrir une deuxième saison avec du nouveau contenu.

Le jeune Vegeta vient conquérir la Terre

Cette nouvelle salve de contenus mettra surtout en avant l’arrivée de Vegeta dans le jeu. Mais le Saiyan ne sera pas du côté des gentils, puisque c’est la toute première version de Vegeta qui sera là, autrement dit celle qui a attaqué la Terre et qui a livré un féroce combat contre Goku. Il pourra même utiliser sa transformer en singe géant pour écraser les survivants qui tentent de lui échapper.

Côté survivants, on en retrouvera aussi des nouveaux avec Chi-Chi, Yajirobe ou encore le Roi de la Terre, tandis qu’une nouvelle carte sera disponible via une mise à jour gratuite. Cette deuxième saison sera disponible dès demain, le 16 février.

Dragon Ball: The Breakers est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.