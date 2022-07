Accueil » Actualités » Dragon Ball: The Breakers donne enfin des nouvelles, le jeu multijoueur a une date de sortie et un collector

Depuis sa première bêta en fin d’année dernière, Dragon Ball: The Breakers a complétement disparu des (dragon) radars. On imagine que les retours de la communauté recueillis par l’équipe ont été précieux et ont permis au studio en charge du projet de se focaliser sur tous les ajustements apportés. Après ce long moment de silence, Bandai Namco profite de l’ouverture de la Comic-Con afin d’annoncer la date de sortie du jeu.

Quand sortira Dragon Ball: The Breakers ?

C’est donc avec un trailer centré sur le meilleur méchant de la série, Freezer (qui d’autre), accompagné par ses sbires, que l’éditeur communique enfin sur la date de sortie du jeu.

Dragon Ball: The Breakers sera donc disponible dès le 13 octobre sur Steam, puis le 14 octobre sur toutes les plateformes partout à travers le monde.

Nouvelle phase de bêta

En plus de cette bonne nouvelle, l’éditeur nous prévient qu’une nouvelle phase de bêta va nous permettre d’essayer le jeu avant sa sortie. Voici les dates de la prochaine bêta de Dragon Ball: The Breakers :

・Session 1 : Samedi 6 août 4:00AM – 6:00AM CEST

・Session 2 : Samedi 6 août 2:00PM – 6:00PM CEST

・Session 3 : Samedi 6 août 8:00PM – 12:00PM CEST

・Session 4 : Dimanche 7 août 4:00AM – 8:00AM CEST

Cette bêta donnera accès au contenu de la précédente, et introduira Freezer. Les skins d’Oolong et de Bulma seront aussi présents pour les survivants.

Une édition collector pour le jeu

Une édition collector a été confirmée pour Dragon Ball: The Breakers, disponible à partir de 79,99 €, avec le contenu suivant :

Le jeu

Un figurine de la carapace de Cell de 9×15 cm

Un Steelbook exclusif

3 Autocollants exclusifs

Transphère C-18: un objet en jeu qui une fois équipé permet au Survivant d’utiliser les pouvoirs de C-18 et de prendre son apparence.

Compétence : Coup de pied mural

Attaque spéciale : Volée d’explosions d’énergie pleine puissance

Détecteur classique bleu: un objet cosmétique pour personnaliser l’apparence du Survivant.

Pack Édition spéciale : Veste souvenir (noir de minuit) Jean filiforme (noir) Chaussures sans lacets (grises) Montre décontractée (noire) Pose de victoire Bravo à deux mains Apparence de véhicule (dragon jaune)



Vous pouvez déjà précommander cette édition spéciale sur le Bandai Namco Store.

Dragon Ball: The Breakers sortira sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.