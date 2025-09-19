Dragon Ball Sparking Zero présente son dernier DLC lié à Dragon Ball Daima, avec une version de Goku très attendue
À l’aube du premier anniversaire du jeu, Bandai Namco a décidé de conclure le premier Season Pass de Dragon Ball Sparking Zero avec un ultime DLC. Comme annoncé auparavant, celui-ci sera une nouvelle fois centré autour de la saga Dragon Ball Daima, dont l’anime s’est terminé il y a de cela quelques mois. L’éditeur fait aujourd’hui le point sur ce qui nous attend dans ce dernier pack de personnages, qui embarque avec lui une version de Goku qui sera forcément prisée par les fans.
Un autre Super Saiyan 4 pour le jeu
Dans cet ultime DLC lié à Dragon Ball Daima, Dragon Ball Sparking Zero vous laissera bel et bien jouer avec un Goku en mode Super Saiyan 4. Le jeu de base avait déjà celle présente dans Dragon Ball GT, mais en voici une plus moderne, qui sera aussi accessible avec un Goku en taille miniature, avant qu’il ne retrouve son vrai corps.
Et il ne sera pas le seul personnage inédit de ce troisième DLC pour Dragon Ball Sparking Zero, puisque ce pack permet de découvrir 6 nouveaux personnages au total (enfin, quatre personnages et des variantes) :
- Goku Mini – Super Saiyan 4
- Goku – Super Saiyan 4
- Vegeta – Super Saiyan 3
- Majin Doo
- Gomah – Troisième Œil
- Gomah – Géant
Ce pack sera disponible dès le 25 septembre prochain en jeu, avec un accès anticipé de 72 heures pour les possesseurs du Season Pass. On attend maintenant de savoir si une seconde salve de DLC sera annoncée (et on ne se fait pas trop de doutes à ce sujet).
Dragon Ball Sparking Zero est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, et sortira le 14 novembre prochain sur Switch et Switch 2. N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur le jeu pour plus d’informations.
Date de sortie : 11/10/2024