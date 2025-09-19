Dragon Ball Sparking Zero présente son dernier DLC lié à Dragon Ball Daima, avec une version de Goku très attendue

Un autre Super Saiyan 4 pour le jeu

Dans cet ultime DLC lié à Dragon Ball Daima, Dragon Ball Sparking Zero vous laissera bel et bien jouer avec un Goku en mode Super Saiyan 4. Le jeu de base avait déjà celle présente dans Dragon Ball GT, mais en voici une plus moderne, qui sera aussi accessible avec un Goku en taille miniature, avant qu’il ne retrouve son vrai corps.

Et il ne sera pas le seul personnage inédit de ce troisième DLC pour Dragon Ball Sparking Zero, puisque ce pack permet de découvrir 6 nouveaux personnages au total (enfin, quatre personnages et des variantes) :

Goku Mini – Super Saiyan 4

Goku – Super Saiyan 4

Vegeta – Super Saiyan 3

Majin Doo

Gomah – Troisième Œil

Gomah – Géant

Ce pack sera disponible dès le 25 septembre prochain en jeu, avec un accès anticipé de 72 heures pour les possesseurs du Season Pass. On attend maintenant de savoir si une seconde salve de DLC sera annoncée (et on ne se fait pas trop de doutes à ce sujet).

Dragon Ball Sparking Zero est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, et sortira le 14 novembre prochain sur Switch et Switch 2. N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur le jeu pour plus d’informations.