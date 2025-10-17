Bandai Namco prévoit d’annoncer un nouveau jeu Dragon Ball en janvier 2026
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
On l’a compris avec la dernière vidéo du jeu diffusée tout récemment, Dragon Ball Sparking Zero est là pour durer, avec de multiples DLC en préparation. Cela n’empêche pas pour autant Bandai Namco de penser à la suite concernant les jeux Dragon Ball dans leur ensemble. Sans surprise, l’éditeur travaille bien sur ce dossier, et prévoit même d’en annoncer un nouveau d’ici quelques mois.
Bandai Namco accumule son ki avant l’annonce
On ignore encore ce que Bandai Namco nous prépare, mais l’éditeur promet de nous en dire davantage d’ici peu de temps. Il profitera du Dragon Ball Genkidamatsuri — un événement centré sur la saga au Japon — pour dévoiler l’existence de son prochain jeu Dragon Ball. L’annonce devrait avoir lieu le 26 janvier aux alentours de 3 heures du matin chez nous.
Reste maintenant à savoir l’ampleur de ce projet. Si beaucoup attendent quelque chose d’aussi ambitieux qu’un Dragon Ball Kakarot ou qu’un Dragon Ball FighterZ, la possibilité de se retrouver avec un jeu d’une échelle similaire à Dragon Ball: The Breakers (avec tout le respect qu’on lui doit) n’est pas nulle. On croisera évidemment les doigts pour que le jeu soit un tant soit peu massif, ou original.
Rendez-vous l’année prochaine pour découvrir sous quelle manière les aventures de Goku et compagnie seront adaptées.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 11/10/2024