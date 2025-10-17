Bandai Namco prévoit d’annoncer un nouveau jeu Dragon Ball en janvier 2026

Bandai Namco accumule son ki avant l’annonce

On ignore encore ce que Bandai Namco nous prépare, mais l’éditeur promet de nous en dire davantage d’ici peu de temps. Il profitera du Dragon Ball Genkidamatsuri — un événement centré sur la saga au Japon — pour dévoiler l’existence de son prochain jeu Dragon Ball. L’annonce devrait avoir lieu le 26 janvier aux alentours de 3 heures du matin chez nous.

Reste maintenant à savoir l’ampleur de ce projet. Si beaucoup attendent quelque chose d’aussi ambitieux qu’un Dragon Ball Kakarot ou qu’un Dragon Ball FighterZ, la possibilité de se retrouver avec un jeu d’une échelle similaire à Dragon Ball: The Breakers (avec tout le respect qu’on lui doit) n’est pas nulle. On croisera évidemment les doigts pour que le jeu soit un tant soit peu massif, ou original.

Rendez-vous l’année prochaine pour découvrir sous quelle manière les aventures de Goku et compagnie seront adaptées.