Dragon Ball FighterZ revient d’entre les morts avec un nouveau DLC, Goku Super Saiyan 4 version Dragon Ball Daima

On le pensait mort et enterré après avoir vécu une belle vie. Dragon Ball FighterZ a sur tenir sur la durée, mais Arc System Works a logiquement délaissé le jeu après avoir sorti son dernier DLC afin de se concentrer sur d’autres projets. Mais chez Bandai Namco, pas question de laisser dépérir des jeux Dragon Ball quand il est encore possible de les alimenter en DLC. Les récentes mises à jour de l’increvable Xenoverse 2 en sont un bon exemple. Et c’est donc pour cela que l’éditeur a décidé de relancer Dragon Ball FighterZ avec un nouveau personnage, ou presque.

