Dragon Ball FighterZ revient d’entre les morts avec un nouveau DLC, Goku Super Saiyan 4 version Dragon Ball Daima
Rédigé par Jordan
On le pensait mort et enterré après avoir vécu une belle vie. Dragon Ball FighterZ a sur tenir sur la durée, mais Arc System Works a logiquement délaissé le jeu après avoir sorti son dernier DLC afin de se concentrer sur d’autres projets. Mais chez Bandai Namco, pas question de laisser dépérir des jeux Dragon Ball quand il est encore possible de les alimenter en DLC. Les récentes mises à jour de l’increvable Xenoverse 2 en sont un bon exemple. Et c’est donc pour cela que l’éditeur a décidé de relancer Dragon Ball FighterZ avec un nouveau personnage, ou presque.
Une résurrection inattendue
Certains parleront de forcing, mais Bandai Namco est bien décidé à vouloir mettre du Dragon Ball Daima dans toutes ses productions Dragon Ball. Après tout, ce n’est pas tous les quatre matins qu’une nouvelle série Dragon Ball est diffusée sur les antennes, et cela est une excuse parfaite pour vendre quelques DLC supplémentaires.
On ne s’attendait pas pour autant à ce que cela soit aussi le cas pour Dragon Ball FighterZ, qui n’avait plus vraiment fait parler de lui depuis son dernier DLC il y a plus de trois ans, et la sortie de ses versions PS5 et Xbox Series. L’EVO France qui se tenait ce week-end nous réservait donc une belle surprise puisque Goku Saiyan 4 version Dragon Ball Daima va bien rejoindre le jeu dès le printemps prochain. Pas encore d’images pour le moment pour le personnage, qui a juste été officialisé.
Une annonce inattendue qui s’accompagne de la sortie immédiate d’un patch de rééquilibrage pour tous les personnages, histoire de relancer un peu de compétitivité autour du jeu avant le Dragon Ball FighterZ Master Showdown qui aura lieu en avril 2026, soit près de la sortie de ce nouveau DLC. Allez maintenant savoir s’il s’agit d’un nouveau chant du cygne, ou si d’autres annonces sont prévues.
