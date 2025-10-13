Dragon Ball FighterZ revient d’entre les morts avec un nouveau DLC, Goku Super Saiyan 4 version Dragon Ball Daima

Une résurrection inattendue

Certains parleront de forcing, mais Bandai Namco est bien décidé à vouloir mettre du Dragon Ball Daima dans toutes ses productions Dragon Ball. Après tout, ce n’est pas tous les quatre matins qu’une nouvelle série Dragon Ball est diffusée sur les antennes, et cela est une excuse parfaite pour vendre quelques DLC supplémentaires.

On ne s’attendait pas pour autant à ce que cela soit aussi le cas pour Dragon Ball FighterZ, qui n’avait plus vraiment fait parler de lui depuis son dernier DLC il y a plus de trois ans, et la sortie de ses versions PS5 et Xbox Series. L’EVO France qui se tenait ce week-end nous réservait donc une belle surprise puisque Goku Saiyan 4 version Dragon Ball Daima va bien rejoindre le jeu dès le printemps prochain. Pas encore d’images pour le moment pour le personnage, qui a juste été officialisé.

Une annonce inattendue qui s’accompagne de la sortie immédiate d’un patch de rééquilibrage pour tous les personnages, histoire de relancer un peu de compétitivité autour du jeu avant le Dragon Ball FighterZ Master Showdown qui aura lieu en avril 2026, soit près de la sortie de ce nouveau DLC. Allez maintenant savoir s’il s’agit d’un nouveau chant du cygne, ou si d’autres annonces sont prévues.