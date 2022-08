Accueil » Actualités » Dragon Ball FighterZ : versions PS5, Xbox Series et rollback

Dragon Ball FighterZ nous a bien fait vibrer en cette fin du jour 2 de l’EVO 2022. En plus de la magnifique victoire de Wawa, de la troisième place de Yasha et la quatrième place de Kayne (ce qui fait donc trois français dans le Top 4), le jeu avait quelques bonnes nouvelles à nous annoncer.

Dragon Ball FighterZ suit la mode de cette EVO

Avant de passer aux bonnes nouvelles, il faut signaler que la productrice du jeu Tomoko Hiroki a commencé par annoncer que Dragon Ball FighterZ mettait fin à son suivi et qu’il n’y aura donc plus d’ajout de nouveaux personnages ni même de nouveaux patchs d’équilibrage. Mais il y aura quand même une dernière chose à l’horizon : le netcode rollback.

Oui après tant d’années de demandes de la communauté, le jeu va enfin changer son online, enfin presque puisque les versions PlayStation 4 et Xbox One (ne parlons même pas de la Switch) ne seront pas concernées contrairement à la version PC. Pour pouvoir profiter du rollback sur consoles, il faudra donc jouer sur les versions PlayStation 5 ou Xbox Series qui sont donc annoncées au passage.

Et rassurez-vous, la mise à niveau sera disponible sur les deux plateformes. Cela passera par le Smart Delivery sur Xbox ce qui sera donc forcément gratuit mais rien ne dit pour l’instant qu’il ne faudra pas payer sur PS4. Aucune date ou fenêtre de sortie n’a été communiqué pour l’instant, on nous invite simplement à suivre les réseaux sociaux de Bandai Namco pour avoir plus d’informations très bientôt.

Dragon Ball FighterZ est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC, mais aussi un jour sur PlayStation 5 et Xbox Series donc.