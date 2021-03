Don’t Forget Me sortira finalement le 20 avril sur PC et Mac

Pas plus tard qu’hier, nous vous parlions de Don’t Forget Me à l’occasion de l’AG French Direct. Le jeu de The Moon Pirates avait profité de l’événement afin de présentation son système d’intégration Twitch, qui permettait au streamer et aux viewers de progresser ensemble dans le jeu. Ce soir, à l’occasion du Future Games Show, le studio a annoncé cette fois-ci la date de sortie.

Récupérez votre mémoire dès le 20 avril

Bonne nouvelle, Don’t Forget Me, c’est pour tout bientôt. Pour annoncer sa date de sortie, le jeu d’enquête mémoriel s’offre un nouveau trailer qui vient nous montrer plus d’images du jeu, en plus de nous annoncer que le titre serait finalement disponible le 20 avril prochain sur PC (Steam) et Mac.

Pour rappel, Don’t Forget Me est un jeu dans lequel on suit l’histoire de Fran, une jeune femme amnésique qui va collaborer avec Bernard, un expert de manipulation de la mémoire. Il faudra alors plonger dans les souvenirs des patients pour reconstituer le passé, notamment grâce à des séries de mots qui fonctionneront à la manière d’un puzzle.