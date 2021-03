Don’t Forget Me va bénéficier d’une extension Twitch pour les streamers

Déjà présenté lors du tout premier AG French Direct, Don’t Forget Me a refait parler de lui à l’occasion de la seconde édition. Le titre orienté aventure narrative développé par The Moon Pirates s’octroie une fonctionnalité qui compte favoriser sur Twitch l’échange qu’entretient le streamer avec ses viewers au cours de l’expérience de jeu. Mélanie Pourin, co-fondatrice du studio, nous en fait la présentation en vidéo.

Quand interaction rime avec immersion

Comme rappelé en introduction, le cœur de Don’t Forget Me repose sur l’aspect narratif où Fran, une jeune femme ayant perdu la mémoire, doit déjouer une conspiration à l’aide de Bernard, un copiste mémoriel, en fouillant la mémoire de différents individus.

La progression est donc souvent rythmée par des dialogues, et c’est là que les spectateurs et spectatrices auront une première carte à jouer. Via un système de vote, ceux-ci pourront influencer directement dans le tchat la réponse que peut donner le streamer.

Deuxièmement, le titre du studio bordelais comprend des phases d’enquête où il est nécessaire de trouver les bons mots-clés grâce aux dialogues et aux réactions de l’interlocuteur, afin de faire progresser l’histoire. Là encore, les viewers seront en mesure d’influencer le streamer sur le mot-clé à utiliser.

Bien entendu, cette option est laissée à la discrétion de chaque streamer ou streameuse, qui reste libre de suivre ou non le choix de la communauté. Notons enfin que l’extension s’intègre directement à l’interface du jeu, qu’elle doit être activée manuellement et que différentes règles peuvent être définies par l’utilisateur de cette fonctionnalité.

Don’t Forget Me est attendu pour 2021 sur PC. Une démo du jeu est d’ailleurs disponible sur Steam afin de découvrir clavier en main le concept, en sachant que l’extension Twitch est compatible avec celle-ci.