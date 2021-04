Don’t Forget Me se met déjà à jour et corrige sa fin

Alors que le premier jeu du studio bordelais The Moon Pirates, Don’t Forget Me, est sorti le 20 avril dernier exclusivement sur PC, le jeu vient de recevoir une nouvelle mise à jour 1.1 d’une grande importance puisqu’elle corrige désormais la fin pour proposer une expérience plus immersive et donner de l’importance aux choix des joueurs et joueuses, sans trop dénaturer la vision des développeurs.

La fin justifie les moyens

En effet, lors du choix final, 4 réponses vous sont proposées. Alors qu’auparavant, et nous vous en parlions dans notre test paru le 20 avril dernier, chaque choix menait vers un écran noir ne montrant pas les conséquences de ce dit choix, c’est désormais corrigé.

Désormais, une petite cinématique d’une dizaine de secondes suivra chacun de vos choix avec des conséquences plus ou moins attendues mais qui clairement apportent une plus-value au jeu déjà qualitatif. On ne vous dévoilera pas ces issues pour ne pas vous spoiler la fin du jeu.

Les développeurs précisent tout de même leur intention initiale qui était de respecter la vision des joueurs en proposant une fin ouverte et leur permettant ainsi d’imaginer eux-mêmes les conséquences de leurs actes.

A noter que d’autres soins ont été apportés au jeu depuis sa sortie puisque des corrections mineures de traduction, d’orthographe mais aussi de stabilité sont disponibles. Cela fait plaisir de voir des réactions rapides aux retours des joueurs.

Pour rappel, Don‘t Forget Me, qui était présent lors du dernier AG French Direct, est disponible sur PC via Steam et GOG.com. Le jeu vous transporte dans un avenir cyberpunk où la mémoire est désormais liée à une puce qui équipe bon nombre d’humains sur Terre. Le jeu au visuel pixel-art propose un gameplay où réflexion et mots-clés rythmeront vos découvertes d’un complot gouvernemental.