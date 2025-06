Donkey Kong Bananza : Voici tout ce qu’il fallait retenir du Nintendo Direct (Pauline, amiibo, transformations…)

Pauline fait équipe avec Donkey Kong

Ce Donkey Kong Banaza verra le gros singe aller sur l’île Lingot à la recherche de bananes spéciales avant d’être emporté dans les profondeurs de la zone. C’est là-bas qu’il rencontrera un drôle de caillou, qui est en réalité Pauline, qui cherche à retourner à la surface. Les deux feront donc équipe ici dans cet environnement étrange, où chaque strate des souterrains promet d’offrir des paysages uniques, si bien que l’on ne se croirait pas sous terre.

Ils devront lutter contre la Void Company, une entreprise minière peu commode qui est responsable de la catastrophe survenue sur l’île. Chaque boss vaincu vous ouvrira la voie vers une nouvelle surface. Et il sera possible de les combattre en duo puisqu’un mode coop sera présent, où la deuxième personne pourra lancer des attaques vocales avec Pauline en utilisant le mode souris d’un Joy-Con.

Bonus non-négligeable : le GameShare est de la partie pour profiter du jeu avec un ami qui ne le possède pas. Et même pas besoin d’une Switch 2 pour la deuxième personne, qui pourra aussi utiliser une Switch en mode local sans-fil !

Tout casser

Donkey Kong pourra se balader librement à travers les niveaux en détruisant tout sur son passage, même les décors, que ce soit les murs, les parois ou même le sol. On y découvrira plein de passages secrets et d’objets cachés. Notre héros pourra aussi arracher un rocher du sol pour s’en servir de multiples façons, comme pour effectuer un double saut ou surfer, jusqu’à même créer d’autres plateformes. Taper sur le sol servira aussi de sonar pour repérer les trésors aux alentours. Pauline pourra également chanter pour vous dire où aller, tout en dénichant des sceaux étranges sur l’île.

Durant notre périple, il nous arrivera de croiser quelques PNJ sur la route comme Cranky Kong et Rambi. Les villages abriteront aussi les doyens, d’immenses vieux animaux qui possèdent en eux les pouvoirs Bananza que Pauline pourra apprendre. Ces chants vont transformer Donkey Kong en plusieurs formes spéciales comme le Bananza Kong qui sera plus puissant, ou le Bananza zèbre qui sera plus rapide, sans parler de la Bananza autruche qui permet de planer.

Un épisode plus complet que prévu ?

Au fur et à mesure, vous amasserez les cristaux de banandium, des bananes dorées bien cachées dans les décors ou disponibles en récompenses de certains donjons, un peu comme ceux à la manière des derniers Zelda (pour résumer grossièrement. Certains de ces donjons offriront des niveaux en 2D « à l’ancienne ». Le jeu dispose aussi d’une petite composante RPG avec des points de compétence (accessibles via les cristaux) pour augmenter les capacités de Donkey Kong.

Et en parlant de personnalisation, des costumes seront disponibles pour nos deux protagonistes, en sachant que ces looks apporteront des bonus spéciaux. Après avoir fait un tour dans votre garde-robe, vous pourrez profiter d’un mode Photo pour immortaliser vos plus beaux clichés. Un mode DK Artist vous laissera scuplter dans des rochers avec le mode souris pour peindre des statues. Accessoire, mais sympathique.

Un nouvel amiibo est annoncé

Naturellement, Nintendo va profiter de la sortie du jeu pour vendre un nouvel amiibo, illustrant Donkey Kong et Pauline. Celui-ci sera disponible dès la sortie du titre et vous donnera accès à une tenue pour Pauline, ainsi qu’à des sculptures. Tous les amiibos seront aussi compatibles pour vous donner des sphères à lancer.

Pour rappel, Donkey Kong Bananza sera disponible le 17 juillet en exclusivité sur Switch 2.