DokeV : Les développeurs reviennent sur le trailer diffusé à la Gamescom avec plus de détails

DokeV a été l’une des grandes sensations lors de la Gamescom de l’Opening Night Live. Le jeu a abandonné sa structure de MMO pour réapparaitre sous la forme d’un jeu solo d’action et d’aventure, de la même manière que Crimson Desert, du même studio (Pearl Abyss). Les développeurs sont aujourd’hui revenu sur le trailer pour le commenter et préciser un peu plus les ambitions du titre lors du Future Games Show, mais aussi chez IGN.

Un jeu familial et bon enfant

On nous parle tout d’abord des Dekobi, les créatures que l’on devra attraper et qui sont au coeur du jeu. Celles-ci sont décrites comme étant des sortes d’esprits inspirés par les mythes coréens, et sont en quelque sorte liés aux rêves de chacun. S’ils causent parfois un peu le chaos, ils restent amicaux et inspirent le courage. Ghostbuster est aussi cité comme étant une grande inspiration.

Il faudra ainsi les collectionner tout en se faisant un tas d’amis sur la route, qui sont eux bien humains. Pour collecter ces Dokebi, il faudra remplir des objectifs bien précis et dénicher des indices sur eux dans le décor afin que le Dokebi apparaisse ensuite. Chaque Dokebi aura visiblement sa propre histoire à raconter.

DokeV veut montrer une vraie insouciance en nous plaçant dans la peau d’un enfant, et a façonné son gameplay autour de cela. Que ce soit dans la façon de se déplacer, de bouger en combat avec des expressions volontairement exagérées etc, tout est fait pour que ce soit fun, afin que l’on apprécie cela avec une âme d’enfant et que toute la famille puisse y jouer.

Il y aura également de nombreux mini-jeux à faire dans ce monde ouvert, et un grand nombre de véhicules comme on peut le voir dans le trailer. Ces derniers pourront là encore être obtenus via des challenges spéciaux.

GamesRadar indique également que DokeV devrait sortir en 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series, mais la date de sortie n’a pas été indiquée officiellement, ni même les consoles, ceci est donc à prendre avec des pincettes.