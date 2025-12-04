Dispatch : Tout le monde conseillait à AdHoc Studios de laisser tomber le format épisodique

On ne peut pas résumer le succès de Dispatch à son schéma de publication, mais impossible de nier que le format épisodique lui a fait le plus grand bien. Pourtant, cette pratique a progressivement été délaissée par l’industrie suite à de nombreux échecs commerciaux. Autant dire qu’avant la sortie de Dispatch, plus grand monde ne misait sur ce genre de sorties, sauf AdHoc qui a décidé de ne pas écouter certains conseils, pour son plus grand bien.

