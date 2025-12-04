Dispatch : Tout le monde conseillait à AdHoc Studios de laisser tomber le format épisodique

Tout est bien qui finit bien pour AdHoc

Sortir un jeu épisodique en 2025 n’est pas chose aisée. C’est pourquoi AdHoc n’était pas forcément des plus sereins avant le lancement de Dispatch, même s’il croyait dur comme fer au format, même si des débats ont eu lieu en interne, comme l’indique le producteur Michael Choung chez Knowledge (retranscrite par Eurogamer) :

« Tout le monde nous déconseillait de le faire. Nous avons eu des débats internes à ce sujet, mais l’histoire a toujours été structurée ainsi. Nous en constatons aujourd’hui les effets positifs […] Quand on regarde le nombre d’utilisateurs simultanés au fil des mises à jour : il a doublé chaque semaine. On dit souvent : quoi que vous fassiez la première semaine, le nombre de la deuxième sera deux fois moins élevé. C’était tout le contraire. On s’y attendait. Mais je ne pense pas que l’on s’attendait à une telle ampleur. »

Pour autant, si cela a marché pour Dispatch, le format épisodique n’est pas une formule magique. Le jeu d’AdHoc reste une exception, et Choung veut bien l’admettre :

« Du point de vue de la production, personne ne devrait faire ça. Si vous pensez que le format épisodique est la clé de votre succès, alors bonne chance ! Si l’aspect créatif est solide, vous pouvez découper le jeu comme vous voulez, et ça marchera probablement, même si c’est une mauvaise décision. Si on avait dit : « On sort tout d’un coup », ça aurait sans doute marché. Mais ça n’aurait probablement pas eu un tel succès… Si vous optez pour le format épisodique avec une histoire médiocre, vous allez vous heurter à un public qui n’est absolument pas intéressé. »

Dispatch est disponible sur PC et PlayStation 5. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test.