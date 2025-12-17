Dispatch devrait sortir sur les deux consoles Nintendo Switch à la fin du mois de janvier

Quid d’une version Xbox Series ?

Tandis qu’une saison 2 est toujours en cours de discussion, Dispatch devrait revenir dès l’année prochaine sur davantage de plateformes. Le site Vooks a remarqué que la version australienne de l’eShop venait de lister Dispatch sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, avec une sortie programmée au 29 janvier 2026. Une mise à niveau gratuite sera aussi proposée pour le passage de la version Switch vers la version Switch 2. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs Switch, qui pourraient profiter ici de l’un des meilleurs jeux narratifs de ces dernières années.

AdHoc Studio n’a pourtant pas fait d’annonces dans ce sens, c’est pourquoi il pourrait y avoir un doute sur la véracité de l’information, mais on imagine que Nintendo ne s’amuse pas à créer de telles pages par hasard, surtout aussi bien remplies. À la limite, seule la date pourrait encore être temporaire ici. On s’attend donc à une officialisation imminente, tout en se demandant si la Xbox Series aura droit au même traitement.

Pour en savoir un peu plus sur Dispatch, n’hésitez pas à consulter notre test complet de la première saison.