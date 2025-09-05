Tetsuya Nomura promet que Final Fantasy VII Remake Part 3 et Kingdom Hearts IV progressent très bien

Tout avance, même si l’attente demeure

Quelques fans s’attendaient à ce que Tetsuya Nomura profite de l’événement autour du jeu mobile pour adresser quelques morts sur le dernier opus de la trilogie Final Fantasy VII Remake.

Naturellement, il ne fallait pas s’attendre à une annonce fracassante lors d’un si petit événement, mais Nomura a tout de même voulu se montrer rassurant en indiquant que ces deux projets avançaient bien, sans retard, et que Square Enix a même décidé quand et où Final Fantasy VII Remake Part 3 allait être révélé (propos relayés et traduits par @aitaikimochi sur Twitter) :

« Concernant Final Fantasy VII Remake Part 3, vous savez, [Motumu] Toriyama aurait dit qu’il y aurait des informations aux alentours du deuxième anniversaire de Final Fantasy VII Ever Crisis. Nous faisons de grands progrès sur le jeu ! Et je ne peux rien dire d’autre. Je ne vais pas dire quelque chose comme « Eh bien, vous savez… », car si je le faisais durant un tel événement, cela surprendrait les gens n’est-ce-pas ? Mais nous faisons effectivement beaucoup de progrès sur le jeu. Nous avons décidé quand nous allons en faire l’annonce, et nous nous en tiendrons à ce planning. Alors ne vous inquiétez pas. »

Pour Kingdom Hearts IV, il ajoute :

« Et à ce propos, je vois beaucoup de commentaires autour de Kingdom Hearts IV. Nous faisons de grands progrès et nous sommes dans les temps par rapport à notre calendrier. »

Pour le remake, on pariera sans doute sur un State of Play ou une conférence type Game Awards (pas forcément celle à venir, quoique…), mais pour Kingdom Hearts IV, c’est plus flou, même si l’on croise les doigts pour le Tokyo Game Show. On sait au moins que le développement avance malgré le silence, ce qui est une habitude pour cette licence.