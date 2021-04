Discord : Rejoignez le serveur officiel ActuGaming

Si vous nous suivez depuis un petit moment, vous savez sans doute qu’ActuGaming est présent un peu partout. Cependant, si vous êtes une nouvelle lectrice ou nouveau lecteur ou que vous ne suivez que notre site internet, vous n’êtes peut-être pas au courant de tout ce qui gravite autour. C’est le moment idéal pour faire le point, surtout que l’on a de bonnes nouvelles à vous annoncer.

Serveur Discord officiel (et partenaire)

Le saviez-vous ? ActuGaming possède un serveur Discord où une forte communauté est présente et où il est même possible de papoter directement avec notre équipe. Sur celui-ci, vous pouvez évidemment discuter de jeux vidéo, mais également rechercher des joueurs pour vos sessions en ligne, raconter votre journée de cours ou de boulot, débattre de votre manga ou série télévisée préférée…

Ce n’est pas tout puisque surprise, depuis ce week-end, ActuGaming possède un serveur Discord Partenaire (Partner). C’est-à-dire qu’en plus d’avoir un petit badge bien classe, notre serveur est reconnu comme officiel et possède divers avantages (qualité audio améliorée, etc…). C’est donc le parfait moment pour nous rejoindre et de rencontrer des milliers de joueuses et joueurs d’Animal Crossing, Genshin Impact et de bien d’autres titres.

Des salons thématiques pour une expérience personnalisée

Egalement, nous avons mis à jour notre serveur dans la foulée. En plus d’avoir complètement réorganisé notre Discord avec l’ouverture de plus de 20 nouveaux salons, nous avons également ajouté un système de Réactions/Rôle. C’est-à-dire que lorsque vous arrivez sur notre serveur, vous êtes invités à choisir vos jeux. Par exemple, en ajoutant une réaction Animal Crossing, vous aurez accès au contenu Animal Crossing. Plus vous ajoutez de jeux, plus vous aurez de nouveaux salons.

Le même système est proposé pour les notifications, afin d’activer les mentions lorsqu’une actualité ou une nouvelle vidéo est postée sur notre site. Ce système vous permet de personnaliser votre expérience sur notre Discord et de n’avoir que les salons, jeux et notifications qui vous intéressent. C’est simple comme bonjour ! Qu’attendez-vous pour rejoindre nos milliers de super membres ?

Suivez-nous partout

Profitons-en aussi pour vous rappeler que nous sommes présent un peu partout. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, pour ne manquer aucune actualité, Facebook, pour une sélection des informations les plus pertinentes, YouTube pour nos tests, analyses et autres contenus vidéos et Instagram pour nos plus belles photos. On en profite également pour vous remercier d’être +150 000 à nous suivre sur l’ensemble de ces réseaux.