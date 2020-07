DiRT 5 dévoile ses différentes classes de véhicules

Un mois après avoir présenté en détail son mode carrière, DiRT 5 s’attarde ce mois-ci sur ses différentes classes de véhicules jouables.

Treize catégories pour un maximum de plaisir ?

Au nombre de treize, voici tout ce qu’il faut savoir sur les classes de voitures du titre :

« Cross Raid » : Conçue spécialement pour les terrains difficiles, elle regroupe des véhicules combinant vitesse, résistance et durabilité comme le Volkswagen Race Touareg 3 et le Laffite G-Tec X-Road

« Rock Bouncer » : Capable de surmonter les obstacles les plus extrêmes, elle comprend des modèles possédants de grosses roues, une suspension de « fou furieux » et une cage de protection en guise d’habitacle

« Formula Off Road » : Idéale pour les courses de type « Stampede », elle abrite notamment le WS Auto Racing Titan qualifié de « bête tout-terrain avec d’énormes pneus striés et d’une puissance incroyable »

Rallycross : Classe incontournable de la licence DiRT, elle réunit des voitures, comme la Peugeot 208 WRX, parfaites pour les circuits aux virages sinueux

Rallye Classique : Dédiée à des modèles rétro emblématiques de la discipline automobile tels que la Fiat 131 Abarth Rally et la Porsche 924 GTS Rallye

Rallye (Années 80) : Mettant en avant « l’âge d’or » du rallye, on y retrouve la Ford RS200 et la Porsche 959 Prodrive Rally Raid

Rallye (Années 90) : Catégorie proposant notamment de piloter la Subaru Impreza S4 et la Mitsubishi Lancer Evo VI

Rallye Moderne : Elle contient des véhicules tout-terrain récents comme la Citroën C3 R5

Rallye GT : C’est là que vous devrez vous rendre pour conduire l’Aston Martin V8 Vantage GT-4 et la Porsche 911 R-GT

« Sprint » : Classe unique vous permettant de prendre le contrôle de voitures possédants un énorme aileron arrière et un moteur de plus de 900 chevaux

« Pre Runners » : Prenez un modèle standard, par exemple l’Aston Martin DBX ou la Cadillac Escalade 2020, équipez-le d’un kit tout-terrain et vous obtenez la catégorie « Pre Runners »

« Unlimited » : Vous pourrez y trouver des camions pensés pour les terrains accidentés comme le Jimco Unlimited et le Brenthel Industries Unlimited Truck

« Super Lites » : Regroupe des voitures compactes et légères qualifiées de « fusées » avec l’Ariel Nomad Tactical et l’Exomotive Exocet Off-Road.

D’après le producteur du jeu Stuart Boyd, qui s’est exprimé sur le site officiel de Codemasters, « la diversité fait partie intégrante de notre vision de DIRT 5 et nous avons veillé à ce que cela soit représentée dans les classes de véhicules et la liste des voitures du jeu. »

Comme annoncé il y a deux semaines, DiRT 5 sortira sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 9 octobre prochain, plus tard cette année sur PlayStation 5 et Xbox Series X et en 2021 sur Stadia.