Après avoir présenté en détail son mode carrière la semaine dernière, DiRT 5 vante le travail fourni par Codemasters pour sa création et en profite pour dévoiler la date de sortie du jeu en vidéo.

Le scénario le plus ambitieux de la saga

Rappelons que le mode carrière du titre, dont le scénario est présenté comme « le plus ambitieux de l’histoire de la licence », accueillera deux personnages doublés par Troy Baker et Nolan North et se divisera en cinq chapitres incluant un total de 130 événements répartis en neuf types de courses différents.

DiRT 5 sortira le 9 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Les versions PlayStation 5 et Xbox Series X seront disponibles plus tard cette année tandis qu’il faudra attendre l’an prochain pour en profiter sur Stadia.