DiRT 5 : Le mode carrière présenté en détail par Codemasters

Annoncé début mai par l’intermédiaire d’un Inside Xbox, DiRT 5, le jeu de course orienté arcade développé et édité par Codemasters, commence à se dévoiler en présentant en détail son mode carrière.

130 événements pour devenir le meilleur pilote du monde

Sans surprise, ce nouvel épisode de la licence DiRT propose le scénario le plus classique qui soit, à savoir devenir le meilleur pilote du monde. Épaulé par le conducteur légendaire Alex Janièek, doublé par l’acteur américain Troy Baker, vous devrez gravir les échelons jusqu’à obtenir la place de n°1 tout en surpassant votre rival Bruno Durand, « un vétéran ultra-compétitif, froid et calculateur » incarné par Nolan North (voix de Nathan Drake dans Uncharted).

Commenté en jeu par l’intermédiaire d’un poadcast fictif animé par James Pumphrey et Nolan Sykes, deux membres de la chaîne Youtube Donut Media, le mode carrière se divisera en cinq chapitres incluant un total de 130 événements répartis en neuf types de courses différents. Chaque acte vous permettra de choisir la voie que vous voulez suivre pour atteindre le sommet.

Lorsque vous réussirez un certain nombre d’épreuves, vous gagnerez des « Stamps. » Une fois que vous en aurez assez, vous pourrez participer à une course majeure qui vous donnera accès au prochain chapitre uniquement si vous parvenez à finir sur le podium. Notez aussi que vos performances débloqueront des défis spéciaux dans lesquels vous vous mesurerez à un « féroce » adversaire en tête-à-tête.

Au cours de la partie, pas moins de vingt sponsors, comme Monster Energy, Michelin et Codemasters, vous solliciteront afin de vous parrainer. Chaque partenaire vous imposera ses propres objectifs à court ou à long terme. Les accomplir vous permettra d’augmenter votre réputation et d’acquérir de nombreuses récompenses cosmétiques. Sachez également qu’il est possible de changer de sponsor comme bon vous semble. Le choix vous revient entièrement.

Disponible en solo, le mode carrière sera aussi jouable jusqu’à quatre joueurs en écran splitté. Lorsque quatre voiture seront inscrites à une course, un joueur pourra remplacer un pilote IA. Conduire en équipe vous permettra de progresser plus rapidement et ceux et celles qui participeront à la carrière d’un autre joueur obtiendront diverses récompenses.

D’après le site officiel du studio britannique, DiRT 5 sortira en octobre prochain sur PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X. Le titre arrivera également sur Google Stadia début 2021.