Test DiRT 5 : Un nouveau départ pour la série ? Notre avis vidéo

Dans quelques jours sortira la Xbox Series X | S, la nouvelle machine de Microsoft, sur laquelle DiRT 5 a fait pas mal sa communication. Mais le titre sera disponible un peu avant, ce 6 novembre et est déjà passé entre nos mains. On vous livre ainsi notre verdict sur ce nouveau jeu de course qui s’axe totalement sur l’arcade dans cette vidéo avec un peu de gameplay maison. Sortie prévue sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X | S et PS5.