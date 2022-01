PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Janvier 2022

Dans quelques jours, les abonnés au PlayStation Plus pourront télécharger les nouveaux jeux « gratuits » pour le mois de janvier 2022. Si on en profite pour vous souhaiter une bonne année, on vous présente également en vidéo les jeux qui vont succéder à Godfall et Mortal Shell qui étaient accessibles en décembre. Alors, quels sont les prochains titres ? Quand arrivent les jeux PS Plus de janvier 2022 ? On vous dit tout dans cette vidéo.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de janvier 2022 ?

Ce mois-ci, il y aura du jeu coopératif, du jeu de course arcade et un spin-off à Persona. Une proposition hétéroclite et plutôt qualitative pour les intéressés, sans pour autant être transcendante. Voici les jeux de janvier 2022 :

Vous voulez savoir quand les jeux PlayStation Plus de janvier 2022 seront là ? Ils seront disponibles au téléchargement le mardi 4 janvier dans la journée.