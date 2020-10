DiRT 5 sera disponible au lancement de la PlayStation 5

Après avoir dévoilé sa date de sortie sur Xbox Series X | S et du gameplay sur les consoles next-gen le mois dernier, DiRT 5 officialise sa présence au lancement de la PlayStation 5. Le jeu de Codemasters sera donc disponible le 19 novembre prochain sur la future plateforme de Sony.

We're excited to confirm that #DIRT5 will launch on @PlayStation 5 from 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟭𝟮!

🖐️ Cross-gen online with PS4 players

🖐️ 4K and 120fps options

🖐️ Faster loading

🖐️ FREE upgrade from PS4

🖐️ DualSense haptic feedback and adaptive triggers

👉 https://t.co/pq48K5Uynw pic.twitter.com/SB9cvLwZrn

— DIRT (@dirtgame) October 20, 2020