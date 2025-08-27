Digimon Story: Time Stranger fait le point sur son récit dans une nouvelle bande-annonce

Quand la coopération entre les deux mondes se passe mal

Au lieu de s’attarder sur notre protagoniste, cette bande-annonce de Digimon Story: Time Stranger se concentre surtout sur Inori Misono, une lycéenne du monde que l’on connait, qui s’est liée d’amitié avec Aegiomon, un Digimon avec qui elle possède un lien très fort. Sauf que les deux mondes ne cohabitent pas toujours bien ensemble, et le duo devra s’allier avec notre personnage pour tenter d’apporter la paix dans les deux univers. La vidéo met aussi un point d’honneur à nous montrer divers Digimons qui vont croiser notre route, pas que pour nous filer un coup de main.

Et si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ce Digimon Story: Time Stranger, vous avez à votre disposition un article complet à ce sujet. Digimon Story: Time Stranger sortira le 3 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.