Digimon Story: Time Stranger aura droit à une démo avant sa sortie

Pas encore de date pour la démo

Bandai Namco n’a pas encore précisé les contours de cette démo de Digimon Story: Time Stranger, mais elle est bien réelle. Du moins selon le producteur Ryosuke Hara, qui a confirmé via Gamersky (relayé et traduit par Gematsu) qu’une démo du jeu allait bientôt sortir. Quand exactement, ça on ne le sait pas non plus, mais elle devrait être disponible avant la sortie du jeu. Autant dire que ce n’est qu’une question de jours. Peut-être lors du Tokyo Game Show qui ouvre ses portes le 25 septembre prochain ?

On ignore également ce que la démo va présenter et si notre sauvegarde pourra ensuite être transféré vers le jeu final. Si c’est le cas, cela voudrait dire qu’il s’agit des premières heures de jeu, ce qui n’est peut-être pas forcément idéal pour un RPG tel que celui-ci. Les dernières previews du jeu ont pourtant présenté le prologue du titre, mais la présentation était visiblement accompagnée d’un donjon de fin de partie selon Noisy Pixel. Le programme sera peut-être le même pour la démo.

En attendant, si vous souhaitez en savoir davantage sur ce Digimon Story: Time Stranger, vous pouvez relire notre article complet sur ce qu’est le jeu. Digimon Story: Time Stranger sortira le 3 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.