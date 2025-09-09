Digimon Story: Time Stranger aura droit à une démo avant sa sortie

Avec Digimon Story: Time Stranger, Bandai Namco veut démocratiser encore un peu plus la licence Digimon, afin qu’elle s’adresse à un public encore plus large que d’ordinaire. En allant piocher dans diverses influences, le RPG peut s’adresser à une frange du public qui souhaite une expérience « à la Pokémon » un peu différente, et peut-être un peu plus ambitieuse. Mais encore faut-il convaincre les gens de passer à l’achat, et pour cela, rien ne vaut plus qu’une démo jouable.

