Deux nouveaux personnages et une roadmap sont annoncés pour Payday 3

Alors qu’une bêta ouverte est prévu ce week-end sur Xbox et PC, les développeurs du prochain jeu de braquage, Payday 3, viennent d’annoncés l’arrivée de deux nouvelles voleuses qui arriveront dès le jour de la sortie du titre, ainsi qu’une feuille de route qui s’étend jusqu’à l’automne 2024.

Pearl et Joy viennent pour tout casser

En plus de notre quatuor de braqueurs iconique avec Chains, Wolf, Hoxton et Dallas, les braqueuses Pearl et Joy feront leur apparition sur le troisième opus dès le 21 septembre prochain, à savoir au lancement du soft.

Joy est un personnage déjà connu des fans car elle a fait son apparition premièrement, en étant exclusive à la version Nintendo Switch, avant de finir en DLC gratuit sur les versions PC de Payday 2. Cette dernière est une hackeuse japonaise expérimentée qui a rejoint le gang grâce à ses talents en cybersécurité.

Contrairement à Joy, Pearl un personnage inédit à la licence qui rejoindra le roster de braqueurs en apportant une nouvelle touche de magnificence à l’équipe, en étant experte en infiltration et en escroquerie. Mais ce n’est pas tout, car les développeurs ont également dévoilés dans la foulée, la roadmap du titre avec ses prochaines mises à jour pour sa première année.

Une année riche en argent

Intitulée « The bad Apple » la feuille de route de la première année de Payday 3 s’annonce riche en contenu avec un rythme d’un nouveau DLC par trimestre. Ainsi, nous aurons le premier DLC « Syntax Error » pour cet hiver, « Boys in blue » qui se montrera avec son magnifique donut au printemps 2024, « The Land of the free » fera sa justice à l’été prochain, et enfin, « Fear and greed » clôturera cette première année à l’automne 2024.

A noter que, les noms des différents DLC ne sont pas définitifs et peuvent être amenés à changer avant leur sortie. De plus, des événements saisonniers, ainsi que de nouveaux personnages, ennemis, armes, cosmétiques, compétences et autres contenus additionnels sont prévus tout au long de l’année un, sans oublier la fameuse mise à jour qui passera le titre sous Unreal Engine 5.

Payday 3 est prévu pour le 21 septembre prochain sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC et une bêta ouverte est prévue ce week-end, du 8 au 11 septembre sur PC et Xbox. De plus, le titre sera disponible sur le Xbox Game Pass le jour-j et une accès anticipée de trois jours aura lieu pour les détenteurs des éditions « silver et gold » de Payday 3.