Après avoir fait des changements dans sa direction, Payday 3 fête son premier anniversaire

C’est un drôle d’anniversaire que Payday 3 fête. On ne peut pas dire que cette première année a été couronnée de succès pour cet épisode, qui est complètement délaissé au profit de Payday 2. Un échec assez difficile à encaisser pour Starbreeze. Malgré tout, le studio ne baisse pas les bras et a même récemment choisi de remplacer le réalisateur du jeu, Miodrag Kovačević, qui s’est mis en retrait en tant que senior game designer afin de laisser Andreas Häll Penninger et Almir Listo (deux habitués de la licence) gérer l’avenir du jeu. Un futur que l’on découvre en partie aujourd’hui avec l’anniversaire du titre qui est en approche.