Starbreeze annule un jeu Donjons & Dragons et licencie pour mieux se reconcentrer sur Payday

Échec critique pour le studio

Ce projet Donjons & Dragons de Starbreeze répondait au nom de Project Baxter, et devait exploiter le savoir-faire du studio dans le gameplay coopératif en le mélangeant à la sauce heroic-fantasy. Aux dernières nouvelles, le projet devait voir le jour en 2026. On apprend aujourd’hui qu’il a finalement été mis à l’arrêt chez Starbreeze, qui préfère désormais se concentrer sur Payday après les difficultés rencontrées sur le troisième épisode.

« Notre objectif est de faire évoluer Payday pour en faire un jeu moderne et engageant, et d’offrir aux joueurs de nouvelles façons de découvrir ce genre grâce aux expériences de braquage et aux opérations spéciales. En nous concentrant sur la création d’une valeur ajoutée durable pour les joueurs, nous consolidons les bases d’une croissance durable pour Starbreeze. »

Cette annulation du projet va également avoir de lourdes conséquences financières, avec une dépréciation hors trésorerie de plus de 27 millions de dollars, conduisant au licenciement de 44 personnes au sein du studio. Un chiffre qui pourrait être amené à évoluer selon Game Developer, qui indique que des négociations sont toujours en cours. Certains des membres de Project Baxter seront réaffectés à d’autres postes, tandis que d’autres seront mis à la porte.