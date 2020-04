La date de sortie de Desperados III révélée avec un nouveau trailer

Après un an et demi d’attente depuis son annonce à la Gamescom 2018, Desperados III revient sur le devant de la scène avec une date de sortie officialisée par un nouveau trailer. Le rendez-vous est pris un peu avant la période estivale puisqu’il arrivera le 16 juin 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Les précommandes sont lancées

THQ Nordic, son éditeur, en profite pour nous rappeler que les précommandes sont désormais ouvertes. Comptez 49,99 € pour la version PC, 59.99€ pour les moutures consoles. La bonne surprise, c’est que les précommandes sur Steam offrent l’édition Digitale Deluxe qui contient en plus du jeu standard, un pack de trois missions (disponibles après la sortie du jeu) mais également les 75 morceaux de la bande-son en numérique

Une édition collector, présentée il y a peu, sortira également à la même date. Prévue au prix de 119.99€, celle-ci est composée le jeu, le season pass, une boîte à musique, une version CD de la bande son, un artbook, huit cartes postales dans le thème du jeu ainsi que cinq figurines de 16 centimètres représentant les différents personnages.

Pour rappel, Desperados III est un jeu de stratégie axé sur l’histoire d’un gang de malfrats où il est question de rechercher la rédemption. A vous de jouer intelligemment en établissant vos stratégies d’attaque tout en utilisant votre environnement et les armes qui seront à votre disposition.