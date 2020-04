Desperados III présente le contenu de son édition collector

Après avoir annoncé sa fenêtre de sortie il y a un peu plus d’un mois, Desperados III, le jeu de stratégie développé par Mimimi Games, dévoile le contenu de son édition collector.

Par ici la monnaie

Tarifé à 109,99€ sur PC et 119.99€ sur PlayStation 4 et Xbox One, le boîtier premium de l’édition collector comprend :

Une copie physique de Desperados III sur la plateforme choisie

Le season pass incluant trois missions additionnelles

Cinq figurines de 16 cm représentants les personnages John Cooper, Kate O’Hara, Doc McCoy, Isabelle Moreau et Hector Mendoza

Une boîte à musique

La bande originale au format CD

Un artbook

Huit cartes postales

Desperados III sera disponible cet été sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Dans son communiqué, THQ Nordiq indique que la date de sortie précise du titre sera révélée « très bientôt. »