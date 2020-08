Desperados III : La mise à jour 1.3 est maintenant disponible

THQ Nordic et Mimimi Games viennent de sortir un nouvelle mise à jour pour Desperados III (dont vous pouvez lire ou relire notre test, ainsi que la liste des trophées et succès), la mise à jour 1.3. Celle-ci ajoute quatre autres missions « Baron Challenge ».

Un chien, un chat et un poulet entrent dans la ville

Dans Desperados III, vous commencez votre aventure dans la vieille bourgade de Devil’s Canyon là où réside James Cooper. Celui-ci enseigne à John, son fils, comment exécuter un contrat et ce le plus proprement et rapidement possible. Une nouvelle mise à jour fait son apparition et, en plus de correctifs, propose quatre nouvelles missions:

Trois hommes sans nom : Où est Waldo? Identifiez trois gardes précis parmi la grande foule sur la carte, et tuez-les!

Triplette de pièges à ours : Nous savons tous combien Hector aime sa petite Bianca. On ne peut qu’imaginer ce qu’il pourrait avec trois d’entre eux… Pourquoi ne pas le tester ?

C’est mieux quand c’est servi froid : Un pauvre gars ne savait pas qui était le baron et l’a trompé. Ce dernier veut qu’on le retrouve dans un marché bondé et qu’on l’amène aux quais, mort ou vif.

: Ce dernier S.O.S Société : Hélas! Doc McCoy est retenu prisonnier dans la bayou. Stella, le chat d’Isabelle, un chien dénommé Floofs et un poulet estampillé Sergent Cluckers ont formé un commando animal spécial pour sauver le Doc.

Desperados III est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC.