Desperados III obtient un nouveau DLC

THQ Nordic et Mimimi Games viennent d’annoncer la sortie du dernier DLC de Desperados III intitulé « Money for the Vultures – Part 3 : Once More With Feeling ».

La dernière mission du Season Pass est lancée !

Après la dernière mise à jour en date, la 1.3, Desperados III s’offre un nouveau DLC pour le Season Pass. Titrée « Once More With Feeling« , cette troisième partie de Money for the Vultures se déroule après les événements de l’histoire principale.

Dans la troisième et dernière partie, le voyage se termine dans un lieu que les fans adorent : la forteresse Eagles Nest. Bravez les murs de cette forteresse puissante avec ruse, exécutez le plan d’Hector et découvrez si Rosie tiendra parole, ou si elle a encore plus d’un tour dans sa manche.

Desperados III est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC.