Durant cette période de conférences en ligne remplaçant l’E3 2020, Steam lance également son propre événement dédié. Initialement prévu pour la deuxième semaine de juin avant d’être décalé à cette semaine-ci, ce festival met à disposition de toutes et tous des centaines de démos de jeux à venir.

Des jeux en pagailles

Ce sont en effet plus de 900 démos de jeux qui sont actuellement testables jusqu’au 22 juin 19h via la plateforme de Valve. Il est évidemment impossible de jouer à ces 900 démos pour une seule personne même avec toute la meilleure volonté du monde, c’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer une petite sélection de titres à essayer durant ce court laps de temps.

Ces softs ne seront pas forcément les plus connus ni même les meilleurs, mais simplement des jeux qui ont particulièrement attisé notre curiosité et qui, à notre sens, méritent au moins un petit coup d’œil. C’est parti.

Papetura

Papetura est peut-être bien le jeu qui possède la démo la plus courte de l’univers. 5 minutes suffiront à la terminer, mais le travail qu’on peut constater est hallucinant.

Dans ce point and click, vous incarnez une étrange créature qui devra jouer avec la lumière et utiliser un canon à insectes pour résoudre des énigmes. Bien que la démo nous laisse sur notre faim en matière d’univers et de mécaniques de jeu, c’est ici la direction artistique et le travail complètement dingue réalisé sur le visuel qui nous ont poussé à mettre le titre dans cette liste. Nous vous conseillons vivement de visionner ce making-of sur la façon dont sont réalisés les graphismes du jeu. Absolument fascinant. Malheureusement aucune date de sortie pour le moment, mais après 5 ans de développement déjà, on peut imaginer que Papetura se livrera à nous d’ici 1 an ou 2 au maximum. Sortie sur PC uniquement.

Garden Story

Garden Story est un jeu d’aventure intégrant des éléments de RPG et de dating-sim, c’est-à-dire la gestion de vos relations avec les pnj. Vous incarnez Concord, qui doit visiblement aider un village en proie à une mystérieuse substance appelée Rot (pourriture). il vous faudra alors parcourir des donjons tout en améliorant votre personnages et vos relations via des choix de dialogues.

La démo se termine ici en environ 50 minutes et permet d’avoir un bon aperçu de l’univers, du système de combat du jeu ainsi que de l’exploration. Ce qui nous a particulièrement séduit ici est le graphisme en pixel art, très agréable, ainsi que l’ambiance générale portée par de jolies compositions musicales. Le gameplay manque un poil de précision et le mapping des touches pourrait être amélioré, mais pas de panique, Garden Story ne possède pas encore de date de sortie, ce qui signifie que le jeu va probablement progresser pendant encore un moment. Sortie sur PC.

Fae Tactics

Fae Tactics est un tactical-RPG dans lequel vous incarnez Peony, jeune mage accompagnée de familiers qui l’aideront lors des batailles. Le soft se joue au tour par tour avec une vue en 2D isométrique. Cette démo vous permettra de vous familiariser avec les différentes mécaniques et l’univers charmant du titre pendant environ 1 heure.

De nombreux alliés, sorts et compétences seront à votre disposition. Son système de combat bien rôdé (et qui semble en plus bien profond) nous à convaincu et sa direction artistique combinée à son pixel art de qualité supérieure nous a séduit. S’il existe quelques soucis d’interface et que l’ATH en elle-même mériterait d’être retouchée, la démo nous a fait un bien bel effet et nous attendons impatiemment sa sortie prévue pour cette année sur PC et Switch.

Rock of Ages 3 : Make and Break

Rock of Ages 3 vous invite à participer à une énorme parodie des divers mythes de la Grèce Antique. Le gameplay est plutôt simple. Vous alternez entre des phases durant lesquelles vous contrôlez une boule (différentes selon le contexte, il peut ainsi s’agir d’une bombe ou d’un amas de… moutons) qu’il faut faire rouler le plus rapidement possible en évitant des obstacles jusqu’à votre objectif, et d’autres où il est nécessaire de défendre votre position face à ces mêmes boules en posant divers pièges sur le trajet.

Le tout est entrecoupé de cinématiques absolument hilarantes qui parodient de grands moments « d’histoire », le tout sur de la musique classique somptueusement délirante dans ce contexte. La démo est plutôt généreuse et vous permettra de vous essayer à plusieurs niveaux tout en ayant un petit aperçu de ce que donnera le mode histoire. Rendez-vous le 21 juillet pour la sortie de Rock of Ages 3 sur PC sachant que le soft est aussi prévu sur PS4, Xbox One et Switch.

KeyWe

Dans KeyWe vous prendrez le contrôle de deux Kiwis (les oiseaux, pas les fruits) devant accomplir diverses tâches postales. Vous avez bien lu. La démo vous propose ainsi deux missions : l’une demandant d’envoyer des messages en tapant sur des touches d’un clavier bien étrangement agencé, et l’autre nécessitant d’envoyer des lettres qu’il faudra au préalable écrire en collant des morceaux de mots sur du papier façon serial killer.

Quelque soit votre choix, attendez-vous à rire un bon coup, en tout cas si vous décidez de jouer en coopération. En effet, le titre est jouables à deux en local et en ligne (malheureusement le online n’est pas disponible dans cette démo) et c’est de cette façon que KeyWe délivre tout son potentiel.

Une touche pour taper avec le bec pour activer des boutons, une autre pour taper avec votre derrière pour déclencher des interrupteurs, et c’est parti ! Le titre manque clairement d’un peu de finition, mais rien de dramatique puisqu’il reste encore plusieurs mois de développement au jeu pour s’améliorer. Sortie prévue pour cette année sans plus de précision sur PC.

Windjammers 2

Titre ô combien culte des années 90, Windjammers nous revient avec une suite que personne n’aurait osé espérer. Doté de nouvelles mécaniques de jeu ainsi que d’un mode en ligne, le titre nous a convaincu grâce à son gameplay aux petits oignons et son importante marge de progression. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas, nous sommes ici face à un jeu de duels de frisbees.

La démo de Windjammers 2 vous permet de jouer au choix contre un ami en local ou contre des inconnus lors de parties online. Pas de limite de temps ou de match, alors faites-vous plaisir. Sortie prévue cette année sur PC, Stadia et Switch.

Just Die Already

Just Die Already est le nouveau jeu des créateurs de Goat Simulator. Reprenant le concept de son aîné, le titre vous permet d’incarner un vieillard seul ou en ligne dans le but de mettre la pagaille dans un open world aux multiples interactions toutes plus loufoques les unes que les autres. La démo vous permettra de visiter une petite portion de ce monde ouvert seul ou avec des amis.

Attention tout de même, il s’agit là du genre de jeu qu’on aime ou qu’on déteste tant le concept-même est particulier. Nous avons donc mis la démo dans cette liste car c’est le moment parfait pour savoir si cela vous plaira sans débourser le moindre centime. Rendez-vous cet été pour la sortie définitive de Just Die Already sur pc.

Cris Tales

Un plus gros poisson cette fois. Cris Tales est un RPG avec des combats au tour par tour à la direction artistique léchée. Nous ne nous étendrons pas trop sur ce titre-ci puisqu’il a bénéficié de plus de visibilité, mais sachez que le gameplay intègre un twist temporelle plutôt intéressant et que le visuel du jeu vous éblouira. Rendez-vous le 17 novembre pour la sortie de Cris Tales sur PC, Switch, Xbox One, PS4 et Stadia, puis plus tard sur consoles de nouvelles générations.

Soyez curieux

Évidemment, nous oublions tout un tas de jeux qui valent la peine d’être essayés, mais vous comprendrez bien qu’il est impossible de tout lister de façon détaillée. Aussi, nous vous laissons le soin de rester curieux et de découvrir d’autres titres par vous-même. Bon, allez, on est gentils, voici quelques autres jeux en vrac qui valent la peine d’être téléchargés :

On espère que vous aurez trouvé votre bonheur parmi cette sélection, et vous souhaitons bon jeu à toutes et à tous durant ce Steam Festival : Summer Edition.