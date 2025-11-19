Des jeux PICROSS S Capcom et SNK vont bientôt voir le jour sur Nintendo Switch

Une nouvelle confrontation à distance

D’ordinaire, on retrouve les deux éditeurs au cœur de crossovers, mais c’est cette fois-ci via deux épisodes indépendants qu’ils vont s’affronter. Jupiter s’est associé avec Capcom et SNK pour produire deux jeux PICROSS S, qui sortiront à la même date sur Nintendo Switch.

Commençons par PICROSS S Capcom Classics, qui comporter certains des plus grands personnages de l’éditeur comme Ryu ou Mega Man, avec des arrière-plans qui rendent honneur aux différentes sagas.

C’est la même chose du côté de PICROSS S SNK Classics & NEOGEO, qui mettra lui aussi en avant les licences cultes de SNK. Chaque jeu aura droit à presque 200 puzzles, avec un mode contre-la-montre pour mesurer vos méninges et votre rapidité d’action. On retrouvera également un mode galerie pour admirer certaines illustrations des licences choisies. De plus, si vous jouez sur Nintendo Switch 2, vous pourrez profiter des Joy-Con en mode souris pour jouer de manière plus précise.

PICROSS S Capcom Classics et PICROSS S SNK Classics & NEOGEO seront tous les deux vendus au prix de 17,99 € et seront disponibles dès le 27 novembre prochain sur l’eShop.