Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 sortira aussi sur Switch 2 avec tous ses DLC

Second souffle pour le jeu

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 était déjà disponible sur la première Nintendo Switch, mais son arrivée sur Switch 2 lui permettra d’être un peu plus à l’aise, avec, on l’imagine, un meilleur framerate. Pour le moment, on sait peu de choses sur ce portage Switch 2, du moins sur ses améliorations techniques. On présume qu’il y en aura, parce qu’il faudra bien justifier la présence d’un Upgrade Pack déjà annoncé (relayé par Gematsu) pour passer de la version Switch à la version Switch 2. Son tarif est encore inconnu lui aussi.

Une version physique du jeu est elle aussi au programme, avec le Season Pass directement intégré. Ce qui veut dire que cela donne accès aux DLC de Kaigaku, Doma, et aux versions de la Forteresse Infinie de Tanjiro, Zenitsu, Giyu et Shinobu.

Cette version Switch 2 de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 sera disponible au Japon dès le 29 octobre prochain, et on imagine qu’il en sera à peu près de même pour l’Occident. En l’attendant, vous pouvez toujours relire notre test du jeu.