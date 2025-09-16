Muzan sera bientôt jouable dans Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 pour fêter la sortie du film
C’est cette semaine que sort en France le film Demon Slayer: La Forteresse Infinie, et il faut s’attendre à ce que cela soit l’un des plus gros succès de cette année au box-officie. Outre-Atlantique, le long-métrage a cartonné pour son premier week-end d’exploitation, avec plus de 70 millions de dollars récoltés, soit le plus gros démarrage pour un film basé sur un anime japonais. Autant dire que le moment est idéal pour vendre des tas de copies de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2, surtout avec des DLC en liens avec le film.
Le grand méchant sera gratuit, contrairement aux protagonistes du dernier film
Mais avant de vouloir vous vendre un Season Pass, Aniplex et CyberConnect2 ont un cadeau pour tous les possesseurs de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2. Dès le 18 septembre, une mise à jour gratuite ajoutera un nouveau personnage au casting du jeu, et pas n’importe lequel : le terrible antagoniste Muzan Kibutsuji.
Un petit cadeau qui n’est qu’un avant-goût de l’agrandissement du roster dans les semaines à venir. Dans son premier Season Pass, le jeu aura surtout droit à des personnages en lien avec le film La Forteresse Infinie, avec des nouvelles versions de Tanjiro, Akaza ou encore Zenitrus, mais pas seulement. Voici les personnages du premier Season Pass de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 :
- Tanjiro Kamado (version Forteresse Infinie)
- Zenitsu Agatsuma (version Forteresse Infinie)
- Giyu Tomioka (version Forteresse Infinie)
- Shinobu Kocho (version Forteresse Infinie)
- Akaza (version Forteresse Infinie)
- Douma
- Kaigaku
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.
Date de sortie : 05/08/2025