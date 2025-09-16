Muzan sera bientôt jouable dans Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 pour fêter la sortie du film

Le grand méchant sera gratuit, contrairement aux protagonistes du dernier film

Mais avant de vouloir vous vendre un Season Pass, Aniplex et CyberConnect2 ont un cadeau pour tous les possesseurs de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2. Dès le 18 septembre, une mise à jour gratuite ajoutera un nouveau personnage au casting du jeu, et pas n’importe lequel : le terrible antagoniste Muzan Kibutsuji.

Un petit cadeau qui n’est qu’un avant-goût de l’agrandissement du roster dans les semaines à venir. Dans son premier Season Pass, le jeu aura surtout droit à des personnages en lien avec le film La Forteresse Infinie, avec des nouvelles versions de Tanjiro, Akaza ou encore Zenitrus, mais pas seulement. Voici les personnages du premier Season Pass de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 :

Tanjiro Kamado (version Forteresse Infinie)

Zenitsu Agatsuma (version Forteresse Infinie)

Giyu Tomioka (version Forteresse Infinie)

Shinobu Kocho (version Forteresse Infinie)

Akaza (version Forteresse Infinie)

Douma

Kaigaku

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.