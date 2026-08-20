Découvrez le tout début de Trails in the Sky 2nd Chapter avec une démo disponible dès maintenant

L’opening du jeu est aussi en ligne

Vous pouvez dès à présent télécharger une démo pour Trails in the Sky 2nd Chapter afin d’avoir un premier aperçu de la suite des aventures d’Estelle et de ses compagnons, et ce sur toutes les plateformes où le jeu sera disponible (pas de version Switch 2, mais la démo Switch est là). Cette démo vous permettra de découvrir le tout début du jeu, c’est-à-dire le prologue ainsi que l’intégralité du premier chapitre de l’histoire principale.

Si vous souhaitez passer à l’achat suite à cette démo, vous pourrez transférer votre sauvegarde pour continuer votre aventure dans le jeu complet. D’ici son arrivée, et si vous n’avez pas forcément envie de lancer la démo, vous pouvez toujours visionner la cinématique d’introduction du jeu, qui a été partagée dans la foulée. Attention toutefois aux éventuels spoilers, surtout si vous n’avez pas terminé le premier remake.

Pour rappel, la version complète de Trails in the Sky 2nd Chapter sortira le 17 septembre prochain sur PC, PS5 et les deux Nintendo Switch.