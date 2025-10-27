Débrief’ : Halo sur PS5, le futur de Xbox, et les prochains remasters Tales of
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Toutes les semaines, vous avez droit à votre débrief hebdomadaire qui revient sur l’actualité de la semaine qui vient de s’écouler. Si vous avez manqué les infos les plus importantes de ces derniers jours, c’est le moment ou jamais de vous rattraper via une vidéo de moins de 8 minutes qui fait le tour sur tout ce qu’il ne fallait pas manquer.
Au programme de votre débrief, beaucoup de choses du côté de Xbox, qui tente de rassurer sur sa prochaine génération de console même si les inquiétudes sont présentes, tandis que Halo s’exporte pour la première fois chez PlayStation avec l’annonce de Halo: Campaign Evolved, qui sortira aussi sur PC et Xbox Series. On évoque aussi ce qu’il se trame au sein de la saga Tales of de Bandai Namco, tout en faisant le point sur les quelques dates qui viennent s’ajouter à un calendrier déjà trop chargé.
Débrief’ : Quantic Dream annonce son nouveau jeu, des fuites chez Pokémon, et un départ important chez Ubisoft
Cet article peut contenir des liens affiliés