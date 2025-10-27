Sony confirme qu’il n’est pas intéressé à l’idée de racheter Warner Bros

Débrief’ : Halo sur PS5, le futur de Xbox, et les prochains remasters Tales of

Des images du jeu service God of War de Bluepoint Games refont surface après son annulation

Les sorties jeux vidéo de la semaine du 27 octobre (The Outer Worlds 2, ARC Raiders…)

Pour Naoki Hamaguchi (FFVII Rebirth), le succès de Clair Obscur: Expedition 33 ne repose pas que sur ses mécaniques de JRPG

Xbox : « Notre plus grande concurrence n’est pas une autre console » selon Matt Booty, qui cite plutôt les films et TikTok

Halo: Campaign Evolved : Master Chief arrive en 2026 sur PlayStation dans ce remake du premier épisode prévu sur PS5, Xbox Series et PC

EA Sports FC 26 dévoile la première équipe de l’événement Ultimate Scream

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau nous rappelle qu’il sort prochainement, nouvelle vidéo à l’appui

Un jeu Paranormal Activity verra le jour en 2026, voici une première bande-annonce

Le temps de jeu sur Xbox était en hausse de 20% l’année dernière chez le public japonais selon Phil Spencer

Honkai Star Rail : Voici tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.7 du jeu

Le jeu d’aventure horrifique Cthulhu: The Cosmic Abyss dévoile du gameplay et une date

Le FPS cartoon MOUSE: P.I. for Hire tient enfin sa date de sortie, et c’est pour le premier trimestre 2026

Pacific Drive sort par surprise sur Xbox Series et sur le Game Pass, en même temps que son extension

Solasta II : Le RPG tactique français va démarrer son accès anticipé dès le début d’année 2026

Electronic Arts signe un partenariat avec Stability AI pour renforcer son utilisation de l’IA

Légendes Pokémon Z-A s’est vendu à 5,8 millions d’exemplaires en une semaine

Fallout Day 2025 : Bethesda déçoit les fans avec des annonces qui sentent trop le réchauffé

Species Unknown : Le jeu d’horreur coopératif lance son accès anticipé aujourd’hui

Assassin’s Creed Shadows officialise sa version Switch 2 et dévoile sa feuille de route pour cette fin d’année

Project TAL : Découvrez les premières images impressionnantes de cet action-RPG inspiré par la mythologie coréenne

La version Nintendo Switch 2 d’Elden Ring est repoussée à l’année prochaine