Débrief’ : Dispatch, The Wolf Among Us 2, Light of Motiram, Bloodlines 2 et Skate
Rédigé par Julien Blary
Comme chaque week-end, on vous propose un débrief en vidéo, l’occasion de faire le point sur l’actualité jeux vidéo de la semaine. Mais celui-ci est un peu particulier, parce qu’il s’agira du dernier de notre narrateur actuel, avant une petite pause.
Dans cette vidéo, on revient sur la date de sortie de Dispatch, des quelques nouvelles autour de The Wolf Among Us 2, du procès contre Light of Motiram et des nouvelles pour les DLC à venir pour Vampire The Masquerade Bloodlines 2.
