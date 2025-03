Future Games Show : Le résumé complet des 40 annonces (Painkiller, FBC: Firebreak, System Shock…)

Vous retrouverez ici la liste de toutes les annonces pour le Future Games Show du 20 mars 2025 présenté par Nolan North (Nathan Drake, Uncharted) et Jennifer English (Shadowheart, Baldur’s Gate 3), avec toutes les vidéos qui ont été diffusées.

Lost Rift

Plateformes : PC

: PC Date : 2025 (accès anticipé)

Les dernières années n’ont pas été toutes roses chez People Can Fly. Entre un projet annulé chez Xbox et un Outriders loin d’être un succès commercial, il y a de quoi avoir peur pour son avenir. Pourtant, en parallèle d’un récent jeu signé en collaboration avec PlayStation, on vient d’apprendre l’existence de Lost Rift, un nouveau jeu de survie surnaturel qui mélangera du PvP et du PvE, le tout sur une île déserte. Et comme tout bon jeu de survie, il passera d’abord par la case de l’early access.

Clair Obscur: Expedition 33

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 24 avril 2025

Devenu une véritable sensation depuis son annonce, Clair Obscur: Expedition 33 entend bien offrir à certains le RPG moderne qui rend parfaitement hommage aux grands titres du genre sans pour autant faire du surplace ni céder aux sirènes d’un gameplay trop orienté action. Le jeu était lui aussi présent lors de cette émission pour continuer la présentation de ses personnages, en se focalisant cette fois-ci sur Maelle.

Animal Use Protocol

Plateformes : PC

: PC Date : 2025

Celui-ci avait prévenu de sa présence : Animal Use Protocol a dévoilé une bande-annonce pour en montrer un peu plus sur son gameplay. Un jeu d’aventure horrifique qui met en scène un chimpanzé hyper-intelligent et son compagnon rongueur. A noter qu’il s’agit des p’tits gars derrière la série Stasis, ce qui est déjà un gage de qualité quant à la dimension horreur.

Onimusha 2 Samurai’s Destiny

Plateformes : PC – PS4 – Xbox One – Switch

: PC – PS4 – Xbox One – Switch Date : 23 mai 2025

Officialisé plus tôt dans l’année, Onimusha 2 Samurai’s Destiny est venu nous montrer quelques images inédites, notamment pour son Hell Mode. Une vidéo commentée par Motohide Eshiro, directeur du titre chez Capcom, qui explique à quel point ce nouveau mode est difficile : un coup, et vous êtes par terre. Il faudra donc être particulièrement affûté si vous souhaitez découvrir ce nouveau mode.

Nitro Gen Omega

Plateformes : XX

: XX Date : 2025

Changemen d’univers et d’ambiance, Nitro Gen Omega se présente comme un RPG tactique au tour par tour qui a de quoi attirer le regard avec sa direction artistique et son style en clin d’oeil aux animes shonen. On y ajoute une composante sandbox et des mechas, avec la possibilité d’assembler son équipe.

The Remake of the End of the Greatest RPG of All Time

Plateformes : PC

: PC Date : 2025

Projet loufoque au nom à rallonge et issu d’une campagne Kickstarter, The Remake of the End of the Greatest RPG of All Time est venu présenté un peu de gameplay inédit, le tout commenté par ses créateurs. Mais derrière ce qu’on pourrait imaginer un RPG, se cache surtout un jeu de réflexion rempli de mystères. Une démo a été annoncée pour le 25 avril 2025.

I Hate this Place

Plateformes : PC

: PC Date : 2025

Nouvelle annonce pour cette conférence avec I Hate this Place, un jeu d’horreur et de survie isométrique en monde ouvert qui est basé sur la bande dessinée éponyme de Kyle Starks. On sera alors plongé dans un monde sinistre et imprévisible dont les ténèbres, le tout dans la peau d’une dénommée Elena.

Once Upon a Puppet

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch Date : 23 avril 2025

Un peu mignon, un peu creepy, c’est Once Upon a Puppet, un titre déjà connu qui a fait son retour pour annoncer une date de sortie en avril. Il s’agit d’un jeu de plateforme inspiré des marionettes qui prend place dans un univers théâtral où l’on incarne Nieve, une machiniste exilée dans les Sous-Scènes, et Drev, une marionnette liée à elle par des fils magiques.

Revenge of the Savage Planet

Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One

: PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One Date : 8 mai 2025

Peu de surprise pour la suite de Journey To The Savage Planet qui avait annoncé sa présence : Revenge of the Savage Planet est venu pour mettre un peu d’ambiance avec une vidéo bien décalée en live action, qui reflète bien l’humour du jeu. Peu de nouvelles images et encore moins d’informations inédites, mais ça avait de quoi décocher un sourire pour les personnes qui accrochent.

INAYAH – Life after Gods

Plateformes : PC

: PC Date : 27 mars 2025 (accès anticipé)

Avec sa sortie prévue en accès anticipé la semaine prochaine, INAYAH – Life after Gods a profité pour dévoiler une ultime bande-annonce. L’occasion de revoir un metroidvania que l’on avait pu essayer à la Gamescom, qui n’hésite pas à mettre l’action au centre du village, avec une histoire à choix multiples et une vingtaine de boss à poutrer. Une démo est déjà jouable dès maintenant.

Deathground

Plateformes : PC

: PC Date : 2025

Bonjour, viande fraîche. Des dinosaures affamés, des endroits clos, et vous, (presque) seul face à eux, que pourrait-il mal se passer ? L’effrayant Deathground est un jeu de survie et d’horreur avec des dinos qui a refait surface pour dévoiler un peu de gameplay tout en confirmant une arrivée plus tard cette année 2025.

Kingmakers

Plateformes : PC

: PC Date : 2025

Etant donné que celui-ci est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux, il est fort probable que vous l’ayez déjà aperçu. Kingmakers, c’est un simulateur médiéval où l’on doit faire des sièges et batailles à grande échelle. Sauf que, petit twist, on peut le faire avec des véhicules, des bazookas et d’autres technologies de notre époque. Une belle uchronie qui sera sans doute un beau défouloir à la sortie. Rien de neuf ce soir par contre, toujours pas de date mais une présentation commentée par ses développeurs.

Elsewhere Electric

Plateformes : XX

: XX Date : 2025

Petite parenthèse en réalité virtuelle pour la prochaine annonce. Elsewhere Electric se présente comme un jeu de puzzle et de réflexion pensé pour la VR, certes mais qui a la particularité d’être pensé pour la coopération à deux joueurs. L’un avec le casque vissé sur la tête, l’autre avec le téléphone. Un concept qui ne demande qu’à être essayé.

System Shock 2 – 25th Anniversary Remaster

Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch

: PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch Date : 26 juin 2025

Le remaster de System Shock 2, pour célébrer son 25ème anniversaire, est venu annoncer sa date de sortie, désormais logée au 26 juin 2025. Le titre profitera de graphismes réhaussés avec des options supplémentaires comme un champ de vision réglabe et d’autres ajustements.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch Date : 17 avril 2025

Le metroidvania couplé à de l’action RPG 2D Mandragora: Whispers of the Witch Tree est venu nous montrer une nouvelle bande-annonce avec du gameplay qui mettait en avant son univers de dark fantasy.

Chains of Freedom

Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series

: PC – PS5 – PS4 – Xbox Series Date : 15 avril 2025

Titre déjà connu, Chains of Freedom a fait une apparition avec une nouvelle bande-annonce pour annoncer sa date de sortie, désormais logée à la mi-avril. Il s’agit ici d’une aventure tactique au tour par tour dans un monde post-apocalyptique. On nous promet une exploration en temps réel dans un monde sombre et dystopique, rempli de menaces surnaturelles et pléthode de possibilités stratégiques en combat.

Neighbors: Suburban Warfare

Plateformes : PC

: PC Date : 17 avril 2025

Présenté comme un Rainbow Six Siege délirant, Neighbors: Suburban Warfare ne cache pas sa tournure très fun : on se castagne, certes, mais avec des armes loufoques et des combines parfois timbrés, comme la possibilité d’utiliser un caniche pour frapper l’ennemi. Un jeu de tir multijoueur, en banlieu, qui a annoncé une date en avril.

Hawthorn

Plateformes : PC

: PC Date : 2025

Développé par d’anciens de BioWare et Bethesda, Hawthorn ne paye pas de mine au premier regard mais aura certainement de quoi satisfaire celles et ceux qui sont à la recherche d’un titre à vivre à plusieurs avec des mécaniques de RPG et de survie, en compagnie de personnage anthropomorphes.

Industria II

Plateformes : PC

: PC Date : 2025

Il avait été annoncé en tant que One More Thing sur l’une des dernières éditions du Future Game Show, Industria II suit une certaine logique en revenant ce soir. Cette fois-ci, il était là pour une petite séquence de gameplay, quelques échanges de coups de feu, une sympathique musique d’arrière-plan et des ambitions qui semblent bien plus réhaussées que le premier opus.

Romestead

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

Parmi les annonces du Future Game Show, il y a ce Romestead, un jeu de survie couplé à du city-builder qui vous invitera à construire et à agrandir votre foyer pour reconstruire Rome et tenter de vaincre ses ennemis légendaires qui peuplent ces terres antiques. Enfin, des zombies. A noter qu’il s’agit d’un projet chapeauté par un nouveau studio indépendant qui réunit des anciens développeurs de Minecraft et Valheim, ce qui se ressentira dans la dimension coopérative puisque jouable à plusieurs.

South of Midnight

Plateformes : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : 8 avril 2025

South of Midnight vient tout juste de passer gold et se prépare donc activement pour sa sortie. Il a lui aussi passé une tête au Future Game Show avec Compulsion Games qui est venu présenter et commenter le concept du titre. Ne cherchez pas vraiment d’images inédites, la plupart des séquences étant déjà montrées lors des récentes previews, mais c’est l’occasion d’avoir une piqûre de rappel à quelques jours de son lancement.

Pioner

Plateformes : PC

: PC Date : 2025

Titre très attendu par les amateurs de FPS malgré sa composante MMO, Pioner pourrait se présenter comme une alternative à STALKER, où les joueurs et joueuses vont rencontrer des anomalies dans des paysages déchus et hantés. On a pu voir un peu de gameplay et faut avouer que ça a toujours l’air d’être assez pêchu. Par contre, toujours aucune date.

Hell Clock

Plateformes : PC

: PC Date : 2025

Le studio brésilien Rogue Snail est venu nous remontrer son action RPG Hell Clock, assez proche d’un Diablo dans son concept, auquel on aurait rajouté une composante roguelike. Le titre revisite la guerre des Canudos, et nous a simplement montré une bande-annonce pour confirmer une démo.

Rivals Hover League

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

Présenté comme un jeu de combat en arène à bord de véhicules, Rivals Hover League vous propose de piloter des bolides où il faut poutrer ses adversaires en équipe. Les déplacements, les arènes et les sauts pourraient faire penser à un Rocket League, auquel on aurait surtout rajouté du Destruction Derby.

Finding Frankie

Plateformes : PS5 – Xbox Series

: PS5 – Xbox Series Date : 15 avril 2025

Déjà disponible sur PC et plutôt bien reçu par les premiers acheteurs, le jeu d’horreur Finding Frankie a annoncé son arrivée sur consoles, PS5 et Xbox Series, avec une date de sortie fixée au 15 avril prochain. Pour rappel, le titre se présente comme une expérience terrifiante, où l’on doit se faufiler à travers diverses épreuves de parkour tout en étant continuellement poursuivi par d’horribles pantins, le tout en vue à la première personne.

Mount & Blade II: Bannerlord

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Déjà disponible

Certains l’avaient peut-être déjà oublié et pourtant, Mount & Blade II: Bannerlord continue son petit succès en étant toujours joué régulièrement par la communauté. L’action RPG médiéval est venu célébrer le cap des 5 millions d’unités vendues en annonçant une extension appelée War Sails et qui fera la part belle à une nouvelle faction d’inspiration viking ainsi qu’à l’introduction des batailles navales. C’est prévu pour le 17 juin prochain.

WILL: Follow The Light

Plateformes : PC – PS – Xbox

: PC – PS – Xbox Date : 2025

Il fait partie des titres indépendants à surveiller, ne serait-ce que pour son ambiance. Ce qui se confirme ici avec la toute première bande-annonce de gameplay et sa chouette musique d’arrière-plan. On y suit Will qui va redécouvrir sa ville natale en ruine et ses habitants en difficulté. Une partie du gameplay se passera d’ailleurs sur les mers.

Cloudheim

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2025

Officialisé il y a quelques semaines, Cloudheim se présente comme un action RPG coopératif avec des éléments d’artisanat et des combats basés sur la physique, le tout, avec un monde destructible. Un pitch assez ambitieux sur le papier, sachant que le tout est jouable jusqu’à 4, où l’on explorer de nombreuses îles célestes.

Section 13

Plateformes : PC

: PC Date : Mai 2025

Si vous aimez les twin-stick shooter, il faudra sans doute se tourner vers Section 13 pour ce soir. Couplé à du roguelite, le titre peut être joué en solo ou jusqu’à trois personnes en groupe. Et il ne faudra pas attendre bien longtemps puisqu’il sortira de son accès anticipé en mai prochain.

Metal Eden

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 6 mai 2025

On passe rapidement sur Metal Eden, nouveau titre des créateurs de Ruiner, qui a remontré un peu de gameplay. Officialisé il y a peu, on connaissait cependant déjà son concept et sa date. Notez tout de même une démo à venir le 8 avril.

The Last Caretaker

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

On a peut-être davantage de quoi s’attarder sur The Last Caretaker. Quouque, il s’agit d’un énième jeu de survie qui nous demandera de préserver l’avenir de l’humanité. Il a au moins le mérite de proposer des environnements loin des îles désertes et autres environnements post-apocalyptiques, sachant qu’il mettra en scène un robot solitaire.

Into the Dead: Our Darkest Days

Plateformes : PC

: PC Date : 9 avril 2025 (accès anticipé)

Pas vraiment nouveau, Into the Dead: Our Darkest Days a pris son temps avant de dévoiler sa date de sortie, régulièrement repoussée suite aux retours de la communauté lors de sa démo. Cette fois-ci, le jeu de survie en 2D qui se déroule dans un abri anti-zombie est prêt. Ou presque, puisqu’il passera par la case de l’accès anticipé le 9 avril.

Locomoto

Date & Plateformes : 8 avril 2025 (Steam), plus tard sur Switch

Beaucoup de jeux d’horreur ou autres titres mouvementés ce soir mais l’on pouvait compter sur Locomoto, une simulation de vie et d’aventure qui nous met dans la peau d’un conducteur de train. Une expérience cozy, qui a confirmé son arrivée le 8 avril sur PC tout en levant le voile sur une version Switch qui arrivera plus tard dans l’année.

Karma: The Dark World

Plateformes : PC – PS5

: PC – PS5 Date : 27 mars 2025

Pas une grande exclusivité pour le Future Games Show puisque la bande-annonce avait été déjà été publiée plus tôt dans la journée sur la chaîne officielle de PlayStation. Mais l’occasion de rappeler que le jeu d’horreur sort la semaine prochaine.

Quelques démos

Le « Ones to Play » est un petit segment pour nous rappeler que quelques démos ont été lancées en même temps sur Steam. On notera évidemment Paper Sky, présenté au dernier AG French Direct, mais d’autres sont jouables dès maintenant :

Eclipsium

White Knuckle

Weeny Wise

Paper Sky

Mother Machine

Artis Impact

Frosthaven

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

Frosthaven, célèbre jeu de plateau successeur du best-seller Gloomhaven, a, comme ce dernier, droit à son adaptation en jeu vidéo. Cette nouvelle version reprend fidèlement l’expérience coopérative et stratégique du jeu original, en y ajoutant des mécaniques adaptées au support numérique. On y retrouvera l’univers riche de Frosthaven à travers une campagne narrative complète, des combats tactiques exigeants et une exploration approfondie des territoires glacés du nord. Le système de deck est bien évidemment présent et il sera possible de développer sa base et de jouer en coopération.

STAND-ALONE

Plateformes : PC

: PC Date : Eté 2025

Très rapide passage pour Stand-Alone, un roguelite d’action avec une composante building pour parfaire ses combos. Une courte vidéo bien punchy pour présenter son concept et donner rendez-vous cet été.

Mecha Break

Plateformes : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : 2025

Même sentiment avec Mecha Break qui s’est placé juste après, avec une autre bande-annonce bien rythmée (merci les fonds musicaux comme cela lors des conférences parfois trop longues). Le jeu d’action avec des mechas a montré du gameplay et pléthode d’action pour confirmer à nouveau sa venue en 2025 avec une open beta qui arrive.

Fretless – The Wrath of Riffson / Crown Gambit

Disons qu’on les mentionne puisqu’ils sont chapeautés par un éditeur français mais on ne retiendra malheureusement pas grand chose des passages de Fretless – The Wrath of Riffson et Crown Gambit qui n’ont dévoilé qu’une bonne vingtaine de secondes de trailers. Mais au moins, vous savez qu’ils étaient là. Le premier a confirmé une date pour le 22 mai tandis que le second devrait débarquer cet été.

RAEV : Kingdom on the distant Shores

Plateformes : PC

: PC Date : 2026

Nouveau city-builder annoncé, RAEV : Kingdom on the distant Shores, qui n’hésitera pas à injecter de la stratégie et des composantes RPG. On peut alors créer son royaume avec plusieurs villes, où il faudra gérer ses ressources, la diplomatie et le commerce. Mais tout ça, avec des renards.

Reanimal

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2025

Tarsier Studios n’est désormais plus en charge de la licence Little Nightmares, mais il continue de produire ce qu’il sait faire de mieux avec Reanimal, qui rappelle forcément l’ancienne licence du studio. Un titre horrifique où l’on suit de jeunes protagonistes confrontés à un monde relativement sombre et plein de danger, avec un gameplay un peu plus axé 3D cette fois-ci. On découvre aujourd’hui de nouvelles images du jeu qui viendront nous coller quelques frissons.

FBC: Firebreak

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2025

Se situant dans le même univers que Control (et donc d’Alan Wake par extension), FBC: Firebreak se voudra malgré tout être un jeu assez indépendant, ne serait-ce parce que Remedy s’aventure ici en terrain inconnue avec un gameplay axé sur la coopération. Les premières images de gameplay ont été dévoilées, et il faut avouer qu’elles donnent envie.

Painkiller

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Automne 2025

Belle surprise de fin puisque le Future Games Show s’est terminé sur la confirmation du retour de Painkiller. Certes, il se murmurait déjà qu’un nouvel opus était en route il y a quatre ans mais on l’avait tous un peu oublié. C’est donc officialisé, Saber Interactve sera derrière le retour de la franchise, en collaboration avec 3D Realms, pour un reboot du légendaire jeu de tir sorti en 2004. La sortie étant prévue pour la fin d’année, on ne devrait pas trop attendre avant de le revoir.

High Above

Plateformes : PC

: PC Date : 2025

Allez petit bonus, puisque même s’il était seulement présent dans le post-show, on voulait tout de même en parler. Vous êtes plutôt à la recherche d’une expérience relaxante ? Alors High Above est sans doute à rajouter à votre liste de souhaits. Annoncé pendant la soirée dans l’émission d’après-show, il s’agit d’un jeu de construction qui se focalise sur les toits de grands bâtiments. Le jeu vous invite à créer vos propres coins de paradis perchés au-dessus du monde, avec une ambiance cozy, et des outils de création sans trop de prise de tête.

Voici ce qui conclut notre résumé du Future Game Show printemps 2025 de ce 20 mars. Pas forcément l’édition la plus intéressante, la faute a un petit manque de rythme et la sur-présence de certains genres (notamment les jeux d’horreur) mais force est de constater qu’une bonne partie du line-up reste solide, avec des titres ambitieux et à surveiller. Dites-nous ce que vous retenez.