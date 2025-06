Dead Take sera le jeu d’horreur de Surgent Studios (Takes of Kenzera: ZAU) en collaboration avec Pocketpair (Palworld)

Derrière les paillettes, l’horreur du divertissement

Lors de l’annonce concernant le partenariat entre Sergent Studios et Pocketpair, on a pu apprendre que les deux entités travaillaient ensemble sur un jeu d’horreur à la première personne qui est donc très éloigné de la proposition de Tales of Kenzera: ZAU. Celui-ci se nommera donc Dead Take et c’est à travers un teaser que l’on découvre les premières images du titre, qui posent l’ambiance à défaut de vraiment nous montrer quoi que ce soit.

Dead Take aura un parti pris plutôt intéressant puisqu’il veut nous plonger dans les coulisses de l’horreur du milieu du divertissement, en nous faisant incarner un acteur qui part à la recherche de l’un de ses amis dans un sombre manoir :

« Découvrez une facette de l’industrie du divertissement dont on ne parle qu’à voix basse, plein de cruauté et de ragots sordides, de souvenirs de rôles qui ont mal tourné, de cassettes d’audition troublantes et de personnages obscurs ayant le pouvoir de faire ou de défaire votre carrière. »

Sans doute une métaphore sur ce que Abubakar Salim a pu vivre dans sa vie étant donné qu’il a également une carrière d’acteur, ce qu’il semble confirmer dans une déclaration :

« Le thème de ce jeu est délicat et nous touche de près. Lorsqu’il sortira – et ce ne sera pas dans longtemps – je veux que les joueurs se disent : « Je n’arrive pas à croire qu’ils ont vraiment osé faire ça ! » »

Dans notre exploration du manoir, on y trouvera de nombreux puzzles à résoudre, qui nous donneront accès à des clips vidéos qui vont illustrer ce qu’il s’est passé dans cet étrange lieu, qui débordent de décors de cinéma.

Ce Dead Take est pour l’instant prévu sur PC via Steam et n’a pas encore de date de sortie précise, même s’il devrait être disponible sous peu si l’on en croit les propos du PDG du studio.