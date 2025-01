Pocketpair (Palworld) va aussi devenir un éditeur et s’occupera du projet du studio derrière Tales of Kenzera: ZAU

Pocketpair (Palworld) va aussi devenir un éditeur et s’occupera du projet du studio derrière Tales of Kenzera: ZAU

Fuga: Melodies of Steel 3 est annoncé avec une première vidéo et une date de sortie

Fuga: Melodies of Steel 3 est annoncé avec une première vidéo et une date de sortie