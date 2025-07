Test Dead Take – Un huit-clos étonnamment prenant mais difficile à cerner

Surgent Studios s’est fait connaître en 2023 avec la sortie de Tales of Kenzera: ZAU sur PC et consoles. Un metroidvania coloré traitant des origines et de l’héritage familial en mettant en avant l’histoire personnelle du créateur du studio, Abubakar Salim (acteur dans Jamestown, Raised by Wolves et House of The Dragon, et ayant incarné Bayek dans Assassin’s Creed Origins notamment).

Le jeu n’ayant pas rencontré le succès commercial qu’il espérait, tout espoir d’une suite ou spin-off avait été mis en pause par le studio qui s’est alors tourné vers un projet complètement différent pour faire venir les investisseurs pour donner vie aux prochains jeux du studio. Est alors né Dead Take, un jeu d’horreur à la première personne sur les coulisses et dérives du secteur du divertissement et plus particulièrement du cinéma hollywoodien, réunissant un casting très solide dont Neil Newbon et Ben Starr qui campent les personnages principaux.

Exit la relation commerciale avec EA Originals pour ce jeu, puisque c’est PocketPair Publishing (Palworld) via sa nouvelle branche d’édition qui prend le pari ici de distribuer le jeu dans le monde. Dead Take est disponible dès ce 31 juillet sur Steam et Epic Games Store contre 13,99€. Réussite ou pari loupé, que vaut vraiment ce nouveau projet radicalement opposé au premier jeu de Surgent Studios qui joue gros pour son avenir ?