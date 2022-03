Dead Space Remake se montrera à nouveau lors d’un livestream le 11 mars à 19h

Officialisé l’an dernier, Dead Space Remake nous avait promis de redonner de ses nouvelles en 2022. Etant donné qu’il en était encore à un stade de développement peu avancé il y a quelques mois, on ne s’attendait pas à ce que le survival-horror refasse parler de lui avant le prochain EA Play. Surprise, EA Motive a annoncé hier soir que le jeu se montrera à nouveau au cours d’un livestream qui sera diffusé ce vendredi 11 mars à 19h en France.

Did you ~hear~ what our next #DeadSpace Developer Livestream will cover?

🔴: https://t.co/EE2ow37EEk pic.twitter.com/j58Ys5VCAZ

— Dead Space (@deadspace) March 7, 2022