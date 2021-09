Dead Space Remake : EA Motive déclare que le jeu redonnera des nouvelles dès l’année prochaine

Lors de la dernière présentation du jeu, il a souvent été rappelé par EA Motive que le jeu était encore dans un stade de développement peu avancé, et que par conséquent, il n’était pas du tout prêt à sortir. C’est pour cela que l’on a eu droit à des démos parfois sans décors, dans le simple but d’être transparent avec la communauté sur l’avancement du projet. Et l’heure n’est maintenant plus à la communication pour le studio.

Le studio se concentre sur le développement

Après avoir présenté où en était le projet, EA Motive repart complétement sur le développement, sans distractions. Ce qui veut dire que l’on aura pas de nouvelles du jeu avant l’année prochaine, comme le studio l’a déclaré sur Reddit :

« Nous allons maintenant être tête baissée à travailler sur le jeu, en prenant le temps d’analyser toutes les pensées, les théories et les suggestions que vous avez partagé avec nous. Nous avons hâte de vous montré comment vous avez aidé à construire le jeu dès l’année prochaine lorsque nous serons plus avancés dans le développement. »

En somme, n’espérez donc pas voir le remake s’offrir une nouvelle présentation lors des Game Awards de cette année, il faudra désormais prendre son mal en patience.

Ce remake de Dead Space devrait sortir sur PC, PS5 et Xbox Series.